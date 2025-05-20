許美華頻道》沒時間了 二階延長賽的最後倒數！

我們還有2-3個禮拜，但是時間在倒數，這次補考如果沒過就沒有了。

◎ 許美華

簡單解釋一下，二階延長賽時間怎麼算？我們到底還有多少時間搶救告急選區？

1、

罷團送件之後，地方選委會必須在40天內完成審查。

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2、

如果審查過程剔除一階重複還有不合格的連署書之後，份數未達法定門檻，就會立刻通知罷團補件、還有必須補件多少份。

一旦選委會通知補件，必須在10天內完成。

3、

所以為什麼一直說要拼安全目標130%？

因為剔除一階重複還有可能有問題的連署書錯誤率，130%是相對安全的水位。

投一罷免馬文君團隊延長二階連署收件，志工頂著烈日舉牌，請尚未簽署連署書的民眾快來連署。（「All罷馬」罷團提供）

4、

盤點35個罷藍選區，竹一、苗一、苗二、彰三，之前因為送件時未達門檻，已經提前結束比賽。

目前35-4‎ = 31

5、

這31個選區，有18個選區罷團送件時超過130%，屬於安全名單。

告急 10餘個選區未達安全份數

6、

好了，重點來了！

31-18‎ = 13

到底我們還有多少時間、可以搶救這13個選區？

這跟他們的送件時間、還有負責審查的選委會及戶政人力有關。

7、

這13個選區只剩基隆林沛祥這區還沒送件。（希望5/22能夠順利達標送進去）

另外12個選區，送件時間都在5月初到5月10日左右。

罷免國民黨立委林沛祥的二階連署送件日進入倒數計時，來自全台各地的志工支援基隆，希望趕在截止送件日前達標，讓罷免投票進入第三階段。（資料照）

8、

二階審查期限是40天，其中除了剔除一階、錯誤連署書，還會寄出查詢單給連署人查對。

9、

陳柏惟罷免案，查對24日＋補件，大概34天

10、

戶政的人力與能力決定查對的天數N，N最多就是40天必需公布審查結果。

補件必須要在N+10天內收齊並整理造冊完成交給選委會，再經審查有過，才算二階成案

11、

參考陳柏惟案，我們抓時間死線不要太緊繃，N抓在20天比較保險。

20+10‎ = 30

12、

也就是說，除了基隆那一區之外，其他的12個選區（羅明才、林德福、張智倫、魯明哲、呂玉玲、邱若華、林思銘、江啓臣、顏寬恒、楊瓊瓔、馬文君、游顥）

用上述保守謹慎的估算方式，會在送件日30天之後，需要完成補件。

也就是6月初到6/10之間！

13、結論：

我們還有2-3個禮拜，但是時間在倒數，這次補考如果沒過就沒有了。

我們不能再浪費任何時間了！

（作者為奇遊團成員、科技專家）

本文經授權轉載自許美華臉書

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