自由開講》開車是風險，不開車又寸步難行——高齡駕駛的兩難困境

◎ 范振家

台灣高齡駕駛的交通安全問題愈演愈烈，而主管機關至今仍緊抱一套早已過時的「高齡換照制度」，卻不願正視其背後的結構性矛盾。每年65歲以上交通事故死傷人數不斷上升，行人死亡者更有七成是高齡者，這不該只是交通問題，而是一場國家在高齡照顧上的系統性失能。若不正視，台灣將走上日本式的悲劇軌道——頻繁出現高齡駕駛撞人、自撞，甚至奪走老伴性命的新聞。這種日益惡化的趨勢，不應再被輕描淡寫成「個案」或「不幸意外」。

78歲余姓老翁5月19日下午駕駛小轎車行經新北市三峽北大國小旁時，不明原因高速衝撞多名學童及騎士，造成3死12人輕重傷。（記者陸運鋒翻攝）

高齡換照只是形式認證 易形成長者的假安全感

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我們必須先正面揭穿「高齡換照制度」的虛妄本質。目前的換照流程不過是一種形式認證，乍看是安全把關，實際上卻是在製造假安全感。一紙駕照的「通過」標誌，讓不少長者誤以為自身狀況無虞，進而更頻繁開車上路。當一個政策讓風險更易發生，而非更可控，這樣的政策就應該被檢討，而不是延續。

在超高齡社會中，交通問題其實就是高齡照顧問題。如果一位老人家沒有安全、便捷的大眾交通系統可依靠，他自然只能依賴摩托車或私家車維持日常移動。然而，當他開車是風險，不開車又寸步難行，這就是制度的兩難困境。政府若只是要求「老人別開車」，卻沒提供任何替代方案，不啻是讓他們在風險與孤立之間做選擇。

日本的經驗早已證明，單靠鼓勵高齡者自願繳回駕照，是難以發揮實質效果的。因為繳照後若沒有足夠配套，他們只會陷入行動受限的困境。但日本至少願意誠實面對這個問題，推動政策討論。我們不禁要問，當高齡者的交通風險已成為社會主體的風險，當他們不是開車出事，就是走路出事，台灣的交通政策為何還停留在技術治理的階段？設幾個紅綠燈、裝幾支監視器、改個號誌秒數，就以為問題可以解決。這樣的治標思維，充其量只是給媒體交代一個「我們有做事」的說法，根本無法應對超高齡社會的真實風險。

為保障高齡駕駛與用路人安全，2024年12月公路局新竹區監理所曾針對年滿75歲至77歲高齡駕駛人，至中壢、桃園監理站繳回駕照並完成註銷，即可獲得100元全聯禮券。 （資料照，中壢監理站提供）

建立「繳照支持制度」 提供交通補貼等替代服務

根本的解法，應是翻轉政策邏輯：不再鼓勵高齡者換照，而是建立有尊嚴的「繳照支持制度」。例如，繳回駕照後提供免費捷運、公車卡，甚至發放交通點數作為生活補貼；在偏鄉推動社區接駁小巴；設立長者交通志工服務站等，真正讓高齡者有安全的替代選項。這才是政策該發揮的照顧功能，而非持續逼迫老人家做出風險選擇。

台灣的高齡人口結構不會逆轉，交通事故只會日益集中在這個族群。交通部、衛福部乃至整個行政團隊若再無視這個問題的政策本質，終將面對更大的社會代價。我們不該等到哪一天，一場高齡駕駛的重大事故震驚全台，才又倉促推動「修法」止血。現在正是該全面盤點高齡交通風險、重新制定行動策略的時候。

（作者為管理學博士）

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