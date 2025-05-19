林志潔評評理》避免悲劇 高齡駕駛換照建議2年1次

有鑑於長者認知功能在失智等狀況下，退化速度甚快，75歲後可以改為2年1換，而一有違規，應即吊扣駕照。

◎ 林志潔

今年3月1日新竹市南大路、興學街交叉口日前發生重大死亡車禍意外，79歲長者駕駛休旅車不明原因衝撞停等待轉的34歲女騎士，女騎士當場被撞飛數十公尺傷重不治，這起車禍另外也造成6人受傷。 今日（19）三峽北大國小前，又不幸發生78歲長者駕車暴衝造成3人死亡，超過12人受傷的重大事故，學童高齡者駕車安全值得各界重視。

新竹市南大路與興學街路口日前發生重大死亡車禍意外。（記者洪美秀翻攝）

家母曾是優良駕駛，但在69歲確診失智症後，我在她70歲時，不得已必須沒收她的車鑰匙。這件事情引發很大的爭執，媽媽認為她雖然被確診失智，但是還可以開車，加以新竹大眾運輸系統不方便，沒有車等於沒有腳，她非常不能接受無法開車。而高度依賴媽媽開車接送的爸爸，更是勃然大怒，認為我干預太多。

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後來只能播放各種觸目驚心的高齡駕駛、導致車禍的影片給爸媽看，並且承諾他們：有需要我一定會來接送，同時預先在我認識的駕駛處存放一筆款項，請他隨時支應爸媽外出的需求，爸媽才漸漸習慣不再開車。

新北市三峽區北大國小旁19日發生重大車禍，多名學童被撞倒在地。（記者陸運鋒翻攝）

上次出事的新竹，以及這次出事的三峽，都不在有捷運、交通便利的地方，長輩駕車出門有其不得已之處。

我的建議是公私都要一起努力，政府目前的高齡駕駛人執照管理制度我認為已經規劃很周延，但可以調整的是目前3年一換照，有鑑於長者認知功能在失智等狀況下，退化速度甚快，75歲後可以改為2年1換，而一有違規，應即吊扣駕照。

於此同時，應鼓勵長輩搭乘大眾運輸工具，至於在大眾運輸不便的縣市，應補助長者出行，以愛心卡或點數，鼓勵長者搭乘計程車，一方面嘉惠運輸業者，一方面也讓長輩不因駕車不便而無法外出。

為人子女者，也應妥善關注長輩的認知狀況。需要堅持的，不能輕易放棄，我們必須瞭解，社會在高齡化下，長者的駕駛行為，不只攸關晚年生活便利，更攸關他人的安全。當然，介入高齡父母的生活決策是一件困難的事，我沒收媽媽的車鑰匙和關掉媽媽的瓦斯爐後，都大哭了一場，我心疼媽媽開車能力、燒飯能力的喪失，但是我不願善良的媽媽因為堅持開車煮飯，而釀成他人的危險，我知道媽媽最後會同意，也是因為相信我的判斷。

日本曾有失智長者開車撞毀JR列車，長者當場身亡，JR則向其家屬求償的真實案例，雖然最後日本最高法院判決家屬免賠償，但長者駕駛的問題，不能僅依靠政府處理，家有長輩的朋友們，也應盡一份責任保護自家長輩，也保護公眾的交通安全。

余姓老翁19日駕駛小轎車行經三峽北大國小旁時，不明原因高速衝撞多名學童及騎士，造成重大死傷。（記者陸運鋒翻攝）

新竹和三峽的事故令人心碎，願逝者安息，傷者早日康復。社會面臨高齡化的種種挑戰，我們沒有迴避的空間。

（作者為行政院政務顧問、陽明交通大學教授）

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