曹興誠八不居士》談談兩岸「併購」說

現在國民黨以斷章取義的方式，攻擊賴總統，說他提到「併購」，就是「賣台」。其實我相信，賴總統所說的，只是「程序正義」而已。

◎ 曹興誠

公元2000年前後，為了去除中共武力犯台的藉口，我曾經闡述「併購」的「程序正義」，希望勸告中共放棄武力犯台。

世界各國有關企業併購的法令，基本上皆規定，不得以暴力、脅迫、暗算或詐欺方式為之；而應由擬購方公開提出併購條件，送請被購方股東會決議接受與否。

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這個程序正義，如果應用於兩岸之間，則應由中共國公開提出統一條件，送請台灣以公民投票方式決定接受與否。

賴總統接受「敏迪選讀」YT頻道專訪中說，台灣對中國很有善意，中國應該重新思考其政策。（總統府提供）

一個公司主權的擁有者是股東，所以併購需要股東會的同意。台灣主權的擁有者是台灣公民，所以他國想統一台灣，需要經過台灣公民投票來決定。

我講併購的程序正義，主要在突顯中共完全沒有「程序正義」和「主權在民」的概念。他們以所謂「民族大業」作爲「統一」的理由，殊為可笑；渾然不知他們正在從事反人類、反文明的暴行。

現在國民黨以斷章取義的方式，攻擊賴總統，說他提到「併購」，就是「賣台」。其實我相信，賴總統所說的，只是「程序正義」而已。

國民黨每次以為撿到槍，都是自曝其短，為大罷免添加柴火。（資料照）

國民黨每次以為撿到槍，都是自曝其短，為大罷免添加柴火。



（作者為聯電創辦人）



本文經授權轉載自曹興誠臉書

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