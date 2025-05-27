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法操》國定假日4+1天確定上路，命令與法律哪個位階比較大？

不少人對於新增加的國定假日感到開心，已經計畫好出國旅遊，但也有勞工表示放假變多代表他們加班也要變多。在國定假日4+1天上路前，台灣有哪些可以放假的國定假日呢？這次修法還將原本只有在行政命令位階的《紀念日及節日實施辦法》提高到法律位階，行政命令與法律有什麼不同呢？讓法操為您說明！
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/05/27 09:30

◎ 法操司想傳媒

（取自貼文）（取自貼文）

立法院於5月9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，確定自2025年起新增四個國定假日，分別為9月28日教師節、10月25日光復節、12月25日行憲紀念日，以及農曆小年夜。同時，5月1日勞動節也正式納入為全國適用的放假日，不再僅限勞工適用。


不少人對於新增加的國定假日感到開心，已經計畫好出國旅遊，但也有勞工表示放假變多代表他們加班也要變多。在國定假日4+1天上路前，台灣有哪些可以放假的國定假日呢？這次修法還將原本只有在行政命令位階的《紀念日及節日實施辦法》提高到法律位階，行政命令與法律有什麼不同呢？讓法操為您說明！

原有的國定假日有哪些？

根據《紀念日及節日實施辦法》第四條規定：「下列民俗節日，除春節放假三日外，其餘均放假一日：一、春節。二、民族掃墓節。三、端午節。四、中秋節。五、農曆除夕。六、原住民族歲時祭儀：各該原住民族放假日期，由行政院原住民族委員會參酌各該原住民族習俗公告，並刊登政府公報。」

所以以往能放假的國定假日只有春節、清明節、端午節、中秋節及除夕，還有依原住民族的習俗所訂的假日。不過只要國定假日卡到六日，或是在六日前後，都很有可能+1或多放好幾天（雖然之後可能要補班），但彈性的假期也讓不少民眾可以提前規劃旅行，是不少上班族的小確幸！

行政命令與法律哪個比較大？

法規裡面，位階由高至低為：憲法、法律及命令。根據中央法規標準法第11條規定：「法律不得牴觸憲法，命令不得牴觸憲法或法律，下級機關訂定之命令不得牴觸上級機關之命令。」，由此可知，憲法是所有法律的根本大法，所有法律、命令都不得牴觸之，再來是經過立法院三讀通過的法律，法律的位階就會比行政機關頒布的法規命令還要來的高。

通常我們在公文中或是一些行政機關公告中所看到的「規程」、「規則」、「細則」、「辦法」、「綱要」、「標準」及「準則」，其實都是法規命令，本次的紀念日及節日實施「辦法」，也是法規命令的一種，這次藉由修法將它的位階拉高到了「法律」。

不過其實也有民眾認為，孔子誕辰紀念日、台灣光復節暨金門古寧頭大捷紀念日、行憲紀念日等節日都對現在的民眾來說有點太遠了，應該制定屬於符合這個時代的紀念日，例如總統直選紀念日及同婚通過紀念日等。

對於這次的修法您有什麼看法嗎？是覺得好棒，可以放假，還是又是無限的加班地獄呢？

本文經授權轉載自【法操】國定假日4+1天確定上路，命令與法律哪個位階比較大？

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