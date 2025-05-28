晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》妨害司法公正罪遺漏「施壓」 恐增加定罪之難度

2025/05/28 15:00

◎ 葉昱呈

立法院日前三讀通過《刑法部分條文修正案》，增訂「妨害司法公正罪章」，在司法案件偵查、審判或執行中，利用職務、身分或地位的影響力對法官、檢察官或其指揮監督長官為「不法關說」者，處五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金。

立法院日前三讀通過《刑法部分條文修正案》，增訂「妨害司法公正罪章」，不法關說司法最重關5年、罰50萬。（記者翻攝）立法院日前三讀通過《刑法部分條文修正案》，增訂「妨害司法公正罪章」，不法關說司法最重關5年、罰50萬。（記者翻攝） 

事實上「關說」並無明確之法律定義，本次修法藍白立院黨團未納入民進黨團版本「施壓」作為妨害司法公正罪之構成要件之一，顯然不接地氣且與現實脫節，令人深感遺憾，畢竟關說者意圖影響法官、檢察官對於裁判或處分之形成，絕非單純以口頭表達意見，而是藉由職權或實質影響力，以「施壓」方式來達到目的

再者，在妨害司法公正罪中加入「施壓」，亦能防堵關說者假「關心」之名而行「關說」之實，因為「關心」只是替請託人傳達訊息，並請執法者在合法的範圍內盡量幫忙，尋求合法解決途徑，完全沒有「施壓」的行為；至於「關說」則是利用職權或實質影響力，以脅迫之姿態「施壓」執法者放水，且態度咄咄逼人，非達到目的，絕不善罷干休。

綜上所述，關說與施壓必然共存，一旦關說與關心相互混淆，恐將導致舉證困難，而增加定罪之難度

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書