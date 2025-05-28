自由開講》妨害司法公正罪遺漏「施壓」 恐增加定罪之難度

◎ 葉昱呈

立法院日前三讀通過《刑法部分條文修正案》，增訂「妨害司法公正罪章」，在司法案件偵查、審判或執行中，利用職務、身分或地位的影響力對法官、檢察官或其指揮監督長官為「不法關說」者，處五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金。

立法院日前三讀通過《刑法部分條文修正案》，增訂「妨害司法公正罪章」，不法關說司法最重關5年、罰50萬。（記者翻攝）

事實上，「關說」並無明確之法律定義，本次修法藍白立院黨團未納入民進黨團版本「施壓」作為妨害司法公正罪之構成要件之一，顯然不接地氣且與現實脫節，令人深感遺憾，畢竟關說者意圖影響法官、檢察官對於裁判或處分之形成，絕非單純以口頭表達意見，而是藉由職權或實質影響力，以「施壓」方式來達到目的。

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再者，在妨害司法公正罪中加入「施壓」，亦能防堵關說者假「關心」之名而行「關說」之實，因為「關心」只是替請託人傳達訊息，並請執法者在合法的範圍內盡量幫忙，尋求合法解決途徑，完全沒有「施壓」的行為；至於「關說」則是利用職權或實質影響力，以脅迫之姿態「施壓」執法者放水，且態度咄咄逼人，非達到目的，絕不善罷干休。

綜上所述，關說與施壓必然共存，一旦關說與關心相互混淆，恐將導致舉證困難，而增加定罪之難度。

（作者為公務員）

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