自由開講》輝達加碼投資美國 台美合作升級

◎ 廖明輝



川普總統日前在真實社群發文：「輝達承諾投資5000億美元於美國境內興建人工智慧超級電腦，且僅限在美國進行。這是一項極為重大且令人振奮的消息。所有必要的許可證將加速審核並迅速核發給輝達，對於所有承諾參與美國黃金時代的企業，也將一視同仁！」川普在「真實社群」公開力挺輝達並承諾加速所有相關許可程序，顯然是企業與政府相互呼應的政治經濟操作，不只替輝達爭取政策優勢，也順勢強化川普「美國製造」政策的具體成果。在美中科技脫鉤趨勢逐漸明顯背景下，輝達加碼投資美國並拉動台廠供應鏈，不僅鞏固台美科技合作關係，更凸顯台灣供應鏈廠商在全球科技競爭的戰略重要性。

川普總統日前發文宣布，「輝達投資美國5000億美元」，並承諾將加速所有相關許可程序，是企業與政府相互呼應的政治經濟操作。（美聯社資料照）

輝達透過與台灣的晶圓代工龍頭台積電、組裝大廠鴻海及緯創、封測大廠矽品精密等供應鏈合作夥伴緊密結合，在亞利桑那州鳳凰城和德克薩斯州的休士頓、達拉斯等地興建超過百萬平方英尺的AI晶片製造與封裝測試業務及伺服器組裝基地。其中，台積電鳳凰城廠區已經開始生產輝達最新型的Blackwell AI晶片，鴻海和緯創的廠區也將在未來一年內陸續投入量產，迅速提升美國本土的AI產能。



由於輝達晶片可用來製造超級電腦並用於軍事用途。美國政府對輝達晶片出口管制持續增加，造成輝達成長放慢。例如雖然H20是輝達獲准在中國合法銷售的主要晶片。但是針對H20 AI晶片出口中國所設下的種種出口許可限制，已使輝達本季財報提列55億美元損失。

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此外，輝達執行長黃仁勳日前在GTC演講正式發表全球首個開源通用人形機器人基礎模型GR00T N1，模型最大特色是雙系統架構，設計靈感來自於人類的認知原理，類似人腦的「快思」與「慢想」機制，使機器人能夠根據情境快速反應，並在必要時進行深度推理。這款針對人形機器人應用的GR00T N1模型，具備高度模仿人類動作與自然語言理解能力，可廣泛應用於物料搬運、產品包裝、品質檢驗等工業場景。然而，由於目前美中兩國的人形機器人都使用輝達GR00T N1模型進行訓練。未來如果美國明確限制中國使用輝達模型，將會進一步拉開美中在人形機器人領域的技術差距。

輝達執行長黃仁勳在GTC發表演說。（法新社）

中國為了因應此項趨勢，相對於輝達的虛擬模擬訓練法，在上海松江的人形機器人訓練中心則採取實際場域與人為示範引導模式來訓練機器人。這種場域訓練能夠更精準反映真實世界環境，適合提升機器人實際應用的適應能力。然而，場域訓練的數據蒐集速度較慢且難以全面涵蓋各種情境，相較之下，輝達GR00T N1的虛擬環境訓練可以迅速生成大量多樣化數據，顯著加快機器人訓練速度。若中國未來因出口限制無法使用輝達GR00T N1模型，上海的訓練模式可能作為替代方案，但在訓練數據多樣性及規模化速度上仍難以媲美輝達技術。中國要在AI人形機器人領域取得突破，勢必需要投入更大資源，才能發展出能與GR00T N1模型競爭的自主訓練模型。



總體而言，輝達此次大規模投資美國，不僅反映出美國的科技戰略調整，也代表著台美在科技與產業領域合作關係的全面升級。未來，美國將更積極掌握全球科技主導權，台灣則可望在台美合作架構下，提升我國在全球科技供應鏈的關鍵地位。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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