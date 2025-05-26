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自由開講》核電不是能源的唯一解答

2025/05/26 19:00

◎ 吳芥之

5月17日，核三廠二號機運轉執照到期，台灣正式進入「無核」時代。但是，立法院5月13日快速通過《核管法》修正案，為核電延役開啟後門。這場能源政策的拉鋸戰，再次引發社會熱議。

立法院5月13日在藍白人數優勢下快速通過《核管法》修正案，為核電延役開啟後門。圖為《核管法》三讀通過後，國民黨團開心慶祝。（資料照）立法院5月13日在藍白人數優勢下快速通過《核管法》修正案，為核電延役開啟後門。圖為《核管法》三讀通過後，國民黨團開心慶祝。（資料照）

談到核能，動輒有人將「無核」與「缺電」畫上等號。事實上，行政院卓榮泰院長和經濟部郭智輝部長，甚至賴清德總統，已在多個場合強調，台灣至2032年不缺電，缺的是「綠電」，因此現階段能源政策將加速推動綠能產業的發展。

然而，「核能信徒」堅信核能是唯一的能源解方，其他能源都不能算是穩定的基載電力。台電員工於5月1日發動的集會遊行，檯面上的理由是抗議風電光電供電不穩造成電網重傷，以致台電虧損累累，拒絕以納稅錢填補台電虧損。但不意外地，其標準答案又是：「推動／重啟核電」。果然，二週後在立法院占優勢的在野黨立委迅即通過《核子反應器設施管制法》修正案，為核電續命。

賴政府上台後，產業、社會各界不時提出有關核電的討論；但核電信眾永遠避而不談的是「核廢料的處置」。在台灣，哪個政治人物敢同意核廢料儲放在自己的選區裡，就等於宣告政治死刑，一般民眾更強烈反對核廢料放在自家城市、社區。

自由開講》核電不是能源的唯一解答「核廢料的處置」是核電信眾永遠避而不談的話題，不論是技術面還是社會面，現階段台灣都缺乏處理核廢料的能力。（圖取自「蘭嶼貯存場規劃報告」）

核廢處置有兩個關卡，一是處理技術，二是處置地點。目前多數先進國家仍以貯存方式處理。比方德國在2023年就實現無核家園目標，但仍有上千桶的核廢料尚待處置，而原訂2031年完成處置的時程已確定延宕；目前計畫要在2027年提出「潛在」的儲存地點。

基於此，我們必須承認，不論是技術面還是社會面，現階段台灣都缺乏處理核廢料的能力。在此前提下，即使法規、核安等各方面條件都達標，台灣是否仍要讓我們已知無法善後的技術繼續運轉？

台電的財務壓力不容忽視。前述五一抗議的員工稱，因為發展綠能而導致台電虧損。但政府早已多次強調，台電虧損主因包括國際燃料價格波動與電價凍漲政策；而政府規劃千億補助台電，卻因立法院審議卡關而未能執行。台電員工為了公司前途而上街頭，與其捨近求遠，不如轉身要求當天同行的藍白立委解凍放行就好了啊！

再者，產業面臨美國關稅及匯率巨幅波動，八大工商團體已發表聯合聲明，呼籲各黨派同意通過台電1,000億元的撥補預算。

政府原先設定2026年10月再生能源占比要達20%，目前目標稍有延後；但綠能產業已帶動兆元投資與2萬個就業機會。儘管當前風電、光電發電成本較高，但以國際趨勢來看，隨著技術突破與規模經濟，再生能源終將成為主流。

儘管當前風電、光電發電成本較高，長期而言，風、水、地、氫等取之不盡的再生能源，才是永續能源的終極解方。圖為風電。（資料照）儘管當前風電、光電發電成本較高，長期而言，風、水、地、氫等取之不盡的再生能源，才是永續能源的終極解方。圖為風電。（資料照）

日前西班牙和葡萄牙發生大規模停電，確實原因仍待調查，但已有學者指出，在這種大規模停電事故中，再生能源搭配儲能系統，反而有助於促進電網的穩定，即時提供電力支援

事實上，發展再生能源也將同步推動新的電網系統。台灣電網系統老化，更新、升級速度緩慢，很大的原因在於地方勢力對基礎建設的抗爭；若能透過新能源的開發，同步建設更新更進步的電網系統，可望一併提升台灣的電力韌性。

台灣有一群討厭執政黨的人，卻也因此連帶討厭「綠能」。雖然美國川普總統偏愛傳統化石能源，以致綠能發展暫時受到阻滯，但長期而言，風、水、地、氫等取之不盡的再生能源，才是永續能源的終極解方。川普帶來的變數，恰好為台灣相對落後的再生能源產業，提供一個補課與追趕進度的契機。

能源政策的選擇，不應僅限於核電與否，而是如何在安全、環境、經濟與社會接受度之間取得平衡。台灣能源的未來，更不能只依賴單一解方，而應透過多元能源布局，確保供電穩定與永續發展。在這場能源轉型的路上，唯有理性討論、正視現實，才能找到最合適的能源路徑，實現穩定、永續的未來。

（作者為資深媒體人、企管博士候選人）

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