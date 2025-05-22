自由開講》朱立倫汙衊台灣納粹化的陽謀與陰謀

◎ 愚工

5月9日，《法國國際廣播電台》（rfi）題為：「國民黨主席朱立倫批台灣總統像希特勒，引起歐洲各國聲明譴責」的特稿指出，國民黨主席朱立倫日前批評台灣總統賴清德對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事。這一番發言遭德國在台協會7日晚間公開聲明，譴責朱立倫的言行，表示任何試圖相對化納粹政權罪行，或將1933年至1945年間德國與歐洲所發生的暴行與當前台灣的政治情勢相提並論的行為，都是極其令人不安的。

隨後，包含歐盟、法國、荷蘭、比利時及以色列等不少歐洲駐台機構都陸續轉發此聲明。不過，朱立倫8日再度發聲明，並在受訪時表示外國政府不可以成為迫害民主幫兇，干預各國的內政。

請繼續往下閱讀...

國民黨主席朱立倫以希特勒類比總統賴清德，令人合理懷疑，其陰謀是為中共侵台鋪陳藉口。（資料照）

朱立倫「戰天下」的言行其陽謀是汙衊政敵賴清德，其令人不寒而慄的是，令人合理懷疑，其陰謀是為中共侵台鋪陳藉口。說明如下：

2022年2月24日，俄羅斯入侵烏克蘭的兩個主要理由是，烏克蘭「軍事化及納粹化」。值得吾人注意的是，烏克蘭的軍力與俄羅斯相去甚遠，根本不會對俄羅斯造成威脅，以去軍事化為侵略烏克蘭的藉口，這是欲加之罪，何患無辭。至於去納粹化，更是亂扣帽子。

回頭看國內，國民黨率領的藍白亂台團夥去年初就假監督之名，亂砍亂刪國防預算，甚至連戰時救災用的消防頭盔預算都不放過，意圖把台灣「去軍事化」的陽謀不言而喻。這次，朱立倫把台灣比擬為當年的德國，把賴清德總統與希特勒相提並論，製造台灣納粹化的惡毒之心路人皆知。

眾所周知，中俄是邪惡軸心的狼狽組合，國民黨在立法院製造台灣軍事化的假象，朱立倫現在隨意貼台灣納粹化的標籤，正好為中國聯手俄國侵略台灣製造藉口，這種居心相當可惡。

（作者業商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法