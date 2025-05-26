自由開講》寸土不讓、寸刻不懈—國軍戰訓行動回應中共挑釁

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在中共持續升高對台軍事恫嚇與灰色地帶侵擾的背景下，國軍並未被動等待、亦未自亂陣腳，而是穩健而堅定地持續戮力戰訓本務，以實際行動向國人與國際社會宣示守護民主台灣的決心。近期陸續於屏東九鵬基地與金門地區所實施的「雷霆」、「神鷹」、「神弓」及「太武操演」，不僅是對當前敵情的實質應對，更是展現台灣防衛戰力持續強化、捍衛主權不容挑釁的清晰訊號。

陸軍美製海馬士多管火箭系統，5月12日首次於九鵬基地實彈發射，震撼全場。（資料照）

5月12日至13日，國軍於九鵬基地首次實彈發射美製海馬士（HIMARS）多管火箭系統，展現高機動、遠距、精準打擊的優勢；12日，陸軍雷霆2000齊射千枚火箭彈、航特部直升機進行「神鷹」操演、13日更進一步以劍二防空飛彈進行野戰實彈射擊，命中率百分百，清楚展現我國軍備發展已邁入新里程，也顯示我軍具備隨時反擊來犯之敵的堅實能力。

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與此同時，外離島的金門防衛指揮部於13日進行的「太武操演」亦不容小覷。操演採「實兵、實彈、實地、實作」模式，結合戰車、砲兵與步兵聯合壓制演練，模擬真實敵情情境，全面驗證作戰協同與火力指管能力。這些訓練，既是戰備的常態工作，更是對敵示警、對民安心的重要手段。

金門防衛指揮部舉行「太武操演」，運用戰車、火砲各式武器，實施聯合灘岸火殲射擊，全面驗證作戰協同與火力指管能力。（金防部提供）

我們應清楚意識到，中共軍事壓迫並非演習，而是赤裸的政治訊號與統戰工具。唯有不斷強化我方戰力，才能讓對岸清楚明白：武力恫嚇無法動搖台灣人守護家園的意志。

國軍的每一次操演，都是在向人民保證──我們準備好了。也是在向國際社會宣示──台灣是一個有自我防衛決心的民主國家。這不僅是軍人的責任，更需要全民的支持與團結，才能讓國軍無後顧之憂，全心投入保衛台灣、捍衛民主自由的崇高任務。

唯有全民一致撐國軍，才能嚇阻敵人於境外，讓和平得以維繫。正因為我們珍惜和平，更須做好戰備；正因為我們熱愛家園，更要以行動守護。這是一場屬於全體台灣人的共同努力，國軍不孤單，全體國人與之同行！

（作者為時事評論員）

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