自由開講》「紅色海灘」破防 提防橡皮艇來探路

◎ 常遇秋

最近，政府都在提倡國家級網路駭客威脅，擔心國家與全民的資安外洩！

近日，除了「看不到」的資安危機，「看的到」的台灣海岸安全，也離譜到被大陸漁船侵門踏戶，大搖大擺航行進來，我們還不知不覺，國安亮起警報，政府必須嚴加防範。

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5月17日上午，10餘艘澎湖漁船遭到中國2202海警船靠近廣播驅離，嚇得我國漁船一哄而散，中國海警船近日經常侵入我經濟海域。所幸，澎湖海巡隊緊急調度台中艦、3519艇趕往現場護漁。我國漁民希望海巡隊規劃專案勤務來護漁。

中國2202海警船打破長期存在執法「默契」，越過海峽中線以東，進入我國經濟海域，驅離正在作業的10餘艘澎湖漁船。（資料照）

16日再度有中國人士搭乘「橡皮艇」，他們安全在桃園觀音海水浴場沙灘上岸，台灣的雷達航跡回放，甚至沒有發現「橡皮艇」的行跡，等同「紅色海灘」破防，台灣的海岸安全出現大漏洞。這並非大陸漁船第一次「安全登陸」，我們的因應之道呢？

如果，這是國防部在善用兵法的「實則虛之，虛則實之」，故意去「誤導」敵方，這是我們的「安全漏洞」！一旦當真發生戰爭，讓對方誤信「假訊息」，而「誤入陷阱」，一舉被我國海軍殲滅，這當然是好事！

萬一，這些「紅色海灘」當真在偵防上出現偵測漏洞，對岸的「橡皮艇」屢屢來探路，這就是台灣的「國安問題」，政府必須盡速補起國安漏洞，別讓國人憂心忡忡啊！



（作者為教育人員）

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