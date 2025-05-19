一個律師的筆記本》黑暗家園預言

現在已經來到2025年，臺灣核電歸零。以上「黑暗家園」的預言有多大程度符合事實？所謂「治國官僚」的判斷有多可靠？大家可以自行檢視看看

◎ 陳怡凱



舊文回顧一下，馬朝政務委員尹啟銘在2011年關於「2025非核家園」的預言：

「如果依照蔡主席的『2025非核家園計畫』，台灣只有走上『黑暗家園』之路。」

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「依據蔡主席之核四不商轉主張，估計2014至2015年台灣電力備用容量率將降至5％以下，參考過去經驗，全年缺電量將達19億度，如果採取全台1260萬戶分區輪流停電因應，每戶停電時數約50小時；若每次停電50分鐘，每戶每年須停電60次。」

「由於無法達成國際減碳，可能遭受貿易制裁。」

「我們可以知道蔡主席的『 2025非核家園計畫』只會將台灣帶向『黑暗家園』。」

2011年馬英九執政時期，政務委員尹啟銘曾指出，若依照民進黨蔡英文主席的「『2025非核家園計畫』，台灣只有走上『黑暗家園』之路」。（取自貼文）



現在已經來到2025年，臺灣核電歸零。以上「黑暗家園」的預言有多大程度符合事實？所謂「治國官僚」的判斷有多可靠？大家可以自行檢視看看。

當然，人家的預言也是會有實現的時候，像是2008年那句膾炙人口的「股市兩萬點」。



只是不發生在他的所屬團隊執政期間就是了。

註：引用出處。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書

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