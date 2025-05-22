自由開講》「假罷免、大認罪」 國民黨罷綠委打回原形

◎ Mulas Ismahasan陳慧君

檢調陸續偵辦國民黨所主導罷免綠委的一階偽造提議案，已發展成基層黨工的「假罷免、大認罪」，台南地檢署5月8日偵結國民黨台南市黨部罷免綠委涉死亡連署偽造文書案，對黨部莊姓副主委等11人起訴，另外37人處以緩起訴，而緩起訴的案件必定是被告與犯罪事實都已確認。

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國民黨台南市黨部抄寫名冊罷免綠委案，南檢起訴黨部莊姓副主委等11人，另外37人處以緩起訴。（資料照）



而翁曉玲大立委所稱「不法行為應該等罷免案通過再查」，慕尼黑大學翁法學博士認為「提議及連署階段尚屬行政程序處理階段，選務機關若有發現不合格的連署書可直接剔除不計，並不會影響公眾利益」。翁大立委其所言荒誕離奇，違反個資法不僅損及被冒名者的法益；提議或連署的偽造文書倘若成案將侵害被罷免人權利，絕非考試作弊單單扣除抄襲部分，其餘分數仍採計的荒唐。

檢調持續偵辦國民黨推動罷免綠委行動出現大量死亡連署、冒名連署案，國民黨立委翁曉玲說，不法行為應該等罷免案通過再查。（資料照）



一階段的1%提議人數是罷免流程的基礎核心，經過司法偵查的未經同意偽造、假冒提議之連署者，扣除事證明確之偽造人數，倘如數額不足，中選會應依行政程序法第119條第一項，以詐欺、脅迫或賄賂方法；以及第二項，對重要事項提供不正確資料或為不完全陳述，致使行政機關依該資料或陳述而作成行政處分者。因領銜人以詐術提供不實的提議連署，致使中選會做出不正確的行政處分，一階假提議喪失程序正當性，導致足以影響罷免結果，侵害被罷免人權益，中選會須主張該連署提案之信賴不值得保護，應宣告廢止原行政處分。



以新北市蘇巧慧委員的一階提議門檻2,571人為例，第一次提議合格數1,819人（不合格率33.5%），第二次補提合格數933人（不合格率45.3%），合計只略高門檻181人，但在第一次送件及補提的查對表中，選罷法第79條第一項第五款「有偽造情事」皆為零。意即若司法偵辦從「合格數2,752件」中查核出偽造文書達182件，中選會當就偽造數量的新事實而剔除，並視為人數不足，該案不受理（廢止）。



違法連署除了司法追訴究責以還社會正義，中選會不應被動等待相對人或利害關係人依行政程序法第128條申請撤銷、廢止或變更假提議，中選會須確保罷免程序合法的法定義務，依照司法證據事實，主動審定一階不法之提議人數，以維護民主機制及憲政秩序的穩定。

（作者為布農族、東華大學族文所博士候選人）

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