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思想坦克》朱立倫納粹論：梅杜莎之筏

造謠在臺灣一本萬利。朱立倫的納粹論，只是把這些跳樑小丑轉移焦點脫罪的「政治迫害」碰瓷大戲，搬到外交舞台上演，並指望各國政府都跟這些選民一樣擁抱詐騙。
思想坦克

思想坦克

2025/05/24 21:00

◎ 盧郁佳

朱立倫控納粹迫害，德國在台協會譴責朱立倫，指「今天的台灣絕無可能與國家社會主義暴政相提並論」。歐盟、八國聯軍抗議，藍營側翼網紅學義和團、進京護駕：「該感到羞恥的是德國，有什麼資格罵國民黨？」「德國是他媽懂個屁？」嗆德國道歉、驅逐使節。

朱立倫控納粹迫害，德國在台協會譴責朱立倫，指「今天的台灣絕無可能與國家社會主義暴政相提並論」。（取自臉書）朱立倫控納粹迫害，德國在台協會譴責朱立倫，指「今天的台灣絕無可能與國家社會主義暴政相提並論」。（取自臉書）

納粹論只為掩蓋國民黨淪為驚濤駭浪中漂流相食的梅杜莎之筏。1816年法艦梅杜莎號沉沒，147人擠一木筏漂流，13日後15人食屍倖存。船難是因為船長失職，朱立倫就是這船長，朱立倫第一錯在《財劃法》、《憲訴法》架空行政司法，瘋狂凍刪總預算，更刪國防民防特別預算1千5百億，為中共侵略開大門。第二錯在發動全黨抄名冊偽造連署，藍營縣市長讓親信進民政系統查個資；打著李孝亮小組等名義、使喚各里長代為剔除死亡連署。

現在國民黨高幹、縣市長親信、領銜人都要吃牢飯，里長挫咧等，有如梅杜莎之筏上被踹下海、被吃的9成人。精算師朱立倫把別人推進監獄，踩著一眾遺體鋪成的紅毯，意興風發踏上總統之路。一將功成萬骨枯，還讓戰狼佞臣在人骨教堂裡給他唱讚歌，好比暴君尼祿彈著七弦琴欣賞他縱火燒羅馬的美景。

砲灰犧牲了，什麼時候不救？以選總統來衡量，朱立倫救他們的性價比並不划算的時候。

朱立倫第一錯架空行政司法，瘋狂凍刪總預算，更刪國防民防特別預算，為中共侵略開大門。第二錯在發動全黨抄名冊偽造連署。（資料照）朱立倫第一錯架空行政司法，瘋狂凍刪總預算，更刪國防民防特別預算，為中共侵略開大門。第二錯在發動全黨抄名冊偽造連署。（資料照）

什麼時候救？當砲灰成為塑造政治迫害、催不同意票的資本時，朱立倫就會救。

怎麼救？一是防守傾巢而出挺作票。定調「綠營自導自演」，誣指民眾混入死亡連署。可是第一，連署不合格率，罷綠30.2%對罷藍4.7%，難以少數栽贓推搪。第二，李孝亮母親觀察罷站4天收不到30張，李孝亮也承認。第三，國民黨中央委員會逼台南市黨部「10天（含過年）繳一階3千份」導致抄名冊，罪證確鑿，再沒抵賴的餘地。

二是攻擊，圍魏救趙，指控綠營作票

國民黨侮辱志工拿錢，像乞丐告訴比爾．蓋茲「你好窮酸，你個臭要飯的」。雙方都知此言不實，到底有什麼殺傷力？原來「辦藍不辦綠」成立的前提「綠也作票」，國民黨不敢說，因為明顯違背事實。要怎麼不說而表達同個意思？集中火力指控志工拿錢。

陳玉珍遂指「罷團好有錢、封箱還包膜，一定有違法授受」。那麼陳玉珍也好有錢，是否一定貪污？

葛如鈞稱「『聽說』志工一天2千、『有人算』月收8萬」。（資料照）葛如鈞稱「『聽說』志工一天2千、『有人算』月收8萬」。（資料照）

葛如鈞稱「『聽說』志工一天2千、『有人算』月收8萬」。拿錢有什麼好聽說的，藍白早已混進罷團臥底，若領到錢，幾個月前就幾百人出示鐵證以昭公信了。結果二階都送件了，葛如鈞還在滿嘴跑火車「聽說」、「有人」，等於自招造謠毀謗，不如趁早進去關一關。

罷團拿錢既然這麼骯髒噁心，那麼國民黨台南市黨部雇人抄連署書、黨團時薪逾3百徵罷綠志工，被質疑卻回答「錢不是重點」。只要付錢的是國民黨，就又不是重點了。原來不是司法「辦藍不辦綠」，是藍營要求作票的特權。

國民黨說志工拿錢，不是說罷團雇人。是影射民進黨發動罷免，發動罷免等於作票，那麼司法就該辦綠，不辦就是納粹。

不讓國民黨作票，就是納粹。國民黨說不出口的論證，說白了就這麼可悲。毀憲亂政卻不敢面對護國民意海嘯，硬扯是被納粹整肅。無異前高雄市長韓國瑜選總統，揚言辦公室被蔡英文竊聽、座車被裝追蹤器。《刑法》「妨害秘密罪」是告訴乃論，檢警要查，市府卻打槍「市長只是接獲提醒，無法證實」。竊聽器、追蹤器有就是有，沒有就是沒有，哪來的無法證實？檢警不查，就是包庇造謠。其新聞局長王淺秋滾雪球圓謊，說追蹤器裝在引擎上；立達徵信社反駁外行鬼扯：引擎會燙；且裝卸不便，不可能裝到引擎上。

思想坦克》朱立倫納粹論：梅杜莎之筏韓國瑜公然詐騙，至今還當立法院長吃香喝辣，進圖黨主席、總統大位。（資料照）

韓國瑜公然詐騙，至今還當立法院長吃香喝辣，進圖黨主席、總統大位。也難怪民眾黨519直播8萬人觀看，黃國昌上台變6萬，柯文哲上台變4萬時，吳怡萱直接喊狼來了：「民進黨你們那麼怕嗎？為什麼要限流？」因為血口噴人不用舉證，也不用坐牢。灑豆成兵的龐大權力，張嘴就來。爽啊。

民進黨沒有告吳怡萱，黃國昌就依樣畫葫蘆，轉述柯文哲候審室狂盯監視器，深信賴清德就在監視器另一頭監視他，所以他透過監視器看賴清德。

是真的嗎？不是。

有用嗎？有用。

有代價嗎？沒有。

造謠在臺灣一本萬利。朱立倫的納粹論，只是把這些跳樑小丑轉移焦點脫罪的「政治迫害」碰瓷大戲，搬到外交舞台上演，並指望各國政府都跟這些選民一樣擁抱詐騙。沒這回事，各國表明臺灣非納粹迫害，即作票很嚴重。如果朱立倫反對納粹，也應反對作票。但朱立倫和支持者卻深信，只要有利藍白，作票無所謂。

作票為什麼不行？因為它給全台水庫投毒，你打開水龍頭煮洗、以為做了一頓平常的晚餐，結果吃完就滅門。你以為全民投出了結果，才接受其統治，沒想到是基隆市民政處長兼選委會總幹事幫著黨部主委做出來的。市長不但拒絕負責，還派了親信（前國民黨青年團長、中常委、文傳會副主委）繼任處長，作票做得好，再作一次又何妨。

投票是全民表達為公共利益形成的集體意志，此一民意契約，就是政府權力的基礎。（資料照）投票是全民表達為公共利益形成的集體意志，此一民意契約，就是政府權力的基礎。（資料照）

投票是全民表達為公共利益形成的集體意志，此一民意契約，就是政府權力的基礎。作票卻讓少數人操控結果，市長一票抵數十萬市民，把你我的選票無效化，用權力輾壓民意，執政偏袒權貴、自家財團、敵國的利益。

柯文哲祭出政治迫害話術，只不過救貪污；朱立倫可不是「納粹論」買空賣空救得了。作票詐欺，動搖國本，只有轉型正義徹底反省才能救黨。各人都知道自己是朱立倫的砲灰了，母親要李孝亮跳車，妹妹阻止召集人賴苡任自供犯罪、焊死車門，張克晉移戶籍求下車，宋建樑也拒領二階連署書。國民黨北市黨部代理主委戴錫欽說：「抄名單有偽造文書罪嫌，根本不划算，也不應該做。」「過去便宜行事導致現在抄名單，該怎麼辦就怎麼辦。」講得動聽，可是黨幹部還在勸宋建樑繼續頂包呢。醒醒吧。

民主制衡就是誰濫權誰下台：立委濫權，就該罷免。縣市長作票，就該下台。黨主席下令作票，該進的就不是總統府，而是看守所。

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作者曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持、《Premiere首映》雜誌總編、《明日報》、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監，現職寫作。獲《聯合報》等文學獎，著《帽田雪人》、《愛比死更冷》等書。


本文經授權轉載自【思想坦克】朱立倫納粹論：梅杜莎之筏

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