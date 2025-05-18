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名家分享~許政維》世壯運像荒唐鬧劇 首都擺爛還是能力不足？

承辦國際賽事從來不是單純的體育活動，它展現的是城市治理能力、行政系統成熟度，以及一個社會對外界的承諾與自信。我們卻讓全世界看到一場草率、鬆散、荒唐的鬧劇。
名家分享

名家分享

2025/05/18 19:00

◎ 許政維

2025年雙北世界壯年運動會，理應是臺灣城市治理向國際社會展現實力與自信的時刻。

從「四邊包繩不打洞」的看板誤印，世壯運一連串錯得荒腔走板，錯得不像話。（圖擷取自Threads）從「四邊包繩不打洞」的看板誤印，世壯運一連串錯得荒腔走板，錯得不像話。（圖擷取自Threads）

結果呢？從「四邊包繩不打洞」的看板誤印，到彭政閔被誤標成林郁婷；從海報英文拼錯字、志工證件上照片放錯人名拼錯，到開幕禮品包裡竟然放進有自燃風險的乾燥劑。

世壯運背包裡的乾燥劑自燃。（圖取自Threads/arthur5168）世壯運背包裡的乾燥劑自燃。（圖取自Threads/arthur5168）

一連串錯得荒腔走板，錯得不像話。

說這是無心之失，已經說不過去。這不是什麼複雜的科技工程，也不是遭遇天災人禍。這是一場早有準備期、早有預算、早就規劃的國際賽事。結果身為主辦城市的臺北與新北，卻辦得像臨時湊出來的地方園遊會。

民眾認為世壯運場館看板資訊內容太簡化。（擷取自「靠北世壯運」粉專）民眾認為世壯運場館看板資訊內容太簡化。（擷取自「靠北世壯運」粉專）

這樣的執行品質，不是「一時疏忽」，而是長年鬆散與官僚麻痺的總清算。

更令人懷疑的是，這些真的只是無能嗎？#我們寧可相信他們是能力不足，因為如果不是，那答案恐怕更可怕：這是一場帶有政治訊號的惡意擺爛。

就在公民社會發起35區藍委的大罷免活動、國民黨面臨社會壓力的此刻，雙北市府的連環失誤，會不會其實是某種行政抗議？把國際賽事搞砸，讓臺灣丟臉，順便讓全民對政治失望、對集體行動退卻。

如果這就是目的，那我們看到的，就不是行政錯誤，而是公然背叛市民與國家的惡質表態。

世壯運選手們席地而坐用餐。（圖擷取自臉書）世壯運選手們席地而坐用餐。（圖擷取自臉書）

臺北市由國民黨執政十多年，新北更是鐵藍根據地。如果這些城市連一場運動會都辦不好，那到底國民黨過去這些年的執政是靠什麼撐著的？

我們不是苛責第一線辛苦的志工或員工，而是要問市府高層：當你有資源、有時間、有編制，還可以錯得這麼離譜，你的能力在哪裡？你的責任在哪裡？

承辦國際賽事從來不是單純的體育活動，它展現的是城市治理能力。圖為世壯運吉祥物壯寶。（台北市青年局提供）承辦國際賽事從來不是單純的體育活動，它展現的是城市治理能力。圖為世壯運吉祥物壯寶。（台北市青年局提供）

承辦國際賽事從來不是單純的體育活動，它展現的是城市治理能力、行政系統成熟度，以及一個社會對外界的承諾與自信。我們卻讓全世界看到一場草率、鬆散、荒唐的鬧劇。

還有兩週的賽事，還來得及補救。但人民已經看見，也記住了這場出包風暴的政治本質。如果你們無心，那就請下台；如果你們有心，那更該負責。

臺灣值得一場像樣的賽事，而雙北首都圈也值得不會故意擺爛的政府。

（作者為台北市民）

本文經授權轉載自許政維臉書

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