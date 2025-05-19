自由開講》川普上任百日新局：台美關係的戰略契機

◎ 林佳龍／外交部長

川普總統上任以來，秉持「讓美國更安全、更強大、更繁榮」的核心目標，全面推動「美國優先」政策，各國無不審慎因應面對風格鮮明、步調急遽的「川普新政」。而在美國推行再工業化、強化印太部署、反制中國惡意影響力等政策主軸下，台美於安全、經濟與科技領域的利益高度契合。台灣需要充分瞭解川普，並與美國的戰略目標「對齊、對接、對應」，在台美雙方共同面臨未來挑戰之際，積極尋找屬於台灣的戰略機會點。

川普總統上任以來，全面推動「美國優先」政策。（路透檔案照）

賴清德總統上任以來，致力推動繁榮台灣的外交政策以及強化國際地位的對外關係。外交部落實「總合外交」策略，以「價值外交」理念與「經濟日不落國」願景為核心，並充分發揮台灣在「民主價值鏈」、「印太第一島鏈」及「非紅供應鏈」交匯處的「三鏈戰略地位」優勢，與美國等理念相近國家攜手合作，共同守護台海及印太地區的和平、穩定與繁榮。

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賴總統上任以來，致力推動繁榮台灣的外交政策以及強化國際地位的對外關係。（資料照）

事實上，「總合外交」以價值外交、同盟外交與經濟外交三大支柱為核心，涵蓋價值、安全、科技、經濟、供應鏈等多面向，結合台灣的「三鏈戰略」，值此川普政府上任一百天、賴政府就任一週年的時刻，恰好可以作為檢視台美夥伴關係現況、在國際變局中釐清未來挑戰與道路的試金石。

川普政府挺台力道更強 「疑美」、「棄台」論不攻自破

首先，在「價值外交」方面，外交工作強調的是維護「台灣國際地位」、爭取應有的「國際參與權利」和拓展與美國等理念相近國家在「第三國的合作關係」。賴總統歷經拜登與川普兩任總統，即便經歷政黨輪替，美方支持台灣的立場呈現高度延續性，且力道可謂有增無減。

美國官方代表更首度於聯合國安理會嚴詞批評中國誤用聯大第 2758 號決議。（圖擷取自聯合國官網影片）

川普政府上任後，除了在與盟友夥伴的聯合聲明中繼續表達對台灣國際參與的支持，今 （2025） 年 2 月更在世界衛生組織 （WHO） 執委會上，就就台灣參與聯合國體系及中國扭曲聯大第 2758 號決議一事為台發聲；4 月更首度於聯合國安理會嚴詞批評中國誤用聯大第 2758 號決議，重申該決議未排除台灣參與聯合國體系與多邊論壇。

在協助台灣固邦及拓展與第三國關係方面，川普政府也展現高度支持，例如國務卿魯比歐 （Marco Rubio） 訪問拉丁美洲期間，親自向瓜地馬拉表達支持與台灣邦誼的正面訊息。未來台美也可望共組貿易與投資代表團拓展第三國合作，美方也明確支持台灣拓展與第三國關係，提升台灣的國際空間。

由此觀之，川普政府不僅在國際外交場域未曾向中國妥協，亦從未發表過「棄台」言論，在國際組織參與上，2758 號決議、聯合國安理會發言挺台力道也空前強大，同時強調台美在第三國合作的重要性，從拜登到川普兩任總統所展現的對台支持，證明國內有心人士操弄的「疑美論」與「棄台論」不攻自破。

川普政府印太戰略清晰 台灣強化自我防衛「和平靠實力」

第二，在「同盟外交」強調的安全面上，川普政府上任後明確強化印太戰略部署，將維持台海安全及區域和平穩定視為核心目標，聯合印太區域民主友盟國家積極應對中國威脅的「印太戰略」輪廓清晰。

美國伯克級驅逐艦「威廉·P·勞倫斯」號日前從北穿越台灣海峽。（取自USS William P. Lawrence （DDG 110） 臉書）

各國軍艦持續通過台海，展現對自由航行 （FONOP） 權的堅定支持。自賴政府上任後，包括美國、日本、加拿大、法國、德國、荷蘭、澳洲、紐西蘭等國軍艦通過台海；今年 1 月川普政府上任以來，美艦更已兩度穿越台灣海峽，各國以實際行動遏止中國將台海「內海化」的企圖。

同時，美國透過美日領袖峰會、美日韓外長會議及 G7 外長聯合聲明納入友台文字，持續重申台海和平穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺，並「反對任何片面以武力或脅迫改變現狀的企圖」。國務卿魯比歐也多次強調，台灣地位不能以武力、威脅或脅迫方式改變，「這是美國政策，也是川普總統的政策」；美國防部長赫格塞斯 （Pete Hegseth） 今年 3 月相繼訪問菲律賓和日本，並強調「美國需強化在印太地區，包括台海在內之嚇阻力量，並與區域盟友合作遏制中國侵略」，在在彰顯美國對印太地區和台海安全的高度重視與關注。

面對美方對台灣強化自我防衛能力的關注，台灣也以具體行動正面回應，賴總統承諾將國防支出提升至 GDP 3%，並延續過去八年台灣國防預算倍增、改革兵役制度及強化全民防衛韌性的政策。事實上，若依北約 （NATO） 標準計算，將退輔、海巡等預算都納入國防預算佔 GDP 比例，2025 年台灣國防支出已達 GDP 的 2.97%，幾與 3% 目標無異，且在可預見的未來將會持續提升，充分展現「和平靠實力」（peace through strength） 的決心。

川普政府重視經濟與科技 台布局全球強化對美投資

第三，在「經濟外交」面向上，川普政府簽署三項行政命令：包括美國優先貿易政策 （America First Trade Policy）、美國優先投資政策 （America First Investment Policy） 及人工智慧行動計畫 （Artificial Intelligence Action Plan），展現其對經濟安全與科技自主的高度重視，也凸顯川普政府追求貿易平衡、鞏固國家安全，並維繫美國在 AI 和半導體領域的全球領導地位的經貿戰略方向。

台積電在美宣布擴大投資，預估金額近 1,650 億美元。（歐新社檔案照）

因此，川普以美國國家利益為前提拋出「對等關稅」策略，意在平衡貿易逆差，促進投資、生產力、強化美國工業與科技優勢。因應美國關稅新局，台灣也積極應對，位列美方關稅談判的優先名單中，賴總統並提出「五大因應策略」、以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題投書國際媒體，盼透過「台灣投資美國隊」的構想，善用美國龐大的市場及其在科技、資金與人才上的優勢，也整合「美國投資台灣隊」，攜手共組「台美聯合艦隊」，鞏固台灣產業在全球供應鏈重組時刻的有利位置，更促進保障台灣經濟安全的台美關係。

目前台灣對美投資累計已逾 1,000 億美元，台灣企業已在美國創造 40 萬個就業機會，台積電在美宣布擴大投資，預估金額近 1,650 億美元，這項投資和賴總統提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，皆凸顯台美高科技產業互補互惠的本質，並象徵台灣願意與美國共同承擔發展先進科技的戰略責任。而能源穩定是 AI 產業的發展基礎，阿拉斯加州長鄧利維 （Mike Dunleavy） 訪台期間，見證台灣中油與阿拉斯加州營天然氣管道開發公司 （AGDC） 簽署投資意向書，深化台美能源合作、提升台灣能源韌性，也是政府縝密規劃下台美互惠共榮的佳例。

外交部長林佳龍（右1）日前出席電電公會、德州總商會及 Opportunity Austin共同主辦的「台灣—德州人工智慧創新峰會」。（外交部提供）

近期，佳龍率領由國經協會與電電公會組成的產業代表團訪問美國科技與創新重鎮德州，出席「台灣－德州人工智慧創新峰會」，與台美兩地產官學研代表深入交換意見，充分體會到美國將 AI 視為國家安全和經濟發展的關鍵。如「星際之門」計畫 （Stargate Project）、輝達 （NVIDIA）、蘋果 （Apple） 等企業也預計投入超過 1.5 兆美元，啟動新一波 AI 產業革命，台灣在全球半導體和 AI 產業的「非紅」與「可信賴」供應鏈扮演不可或缺的地位，應積極掌握 AI 產業發展的龐大商機，促進台美雙向投資，利用美國科技、資金與人才優勢壯大台灣，並融入美國創新生態系。

台美均面臨挑戰 穩健外交戰略促互惠共榮

當前，全球地緣政治變動、供應鏈重組與科技競賽加劇，台美同樣面臨不確定性和挑戰，但若從價值、同盟與經濟外交的總合外交三支柱觀察，檢視川普政府上任至今的台美關係，可看出雙方已在迷霧中找到方向，不僅在既有合作基礎上彼此戰略與政策目標高度契合，未來也可望在 AI、半導體等新興科技產業鏈攜手擘劃藍圖、共創繁榮。

賴總統上任至今，跨越美不同政黨、兩位總統，賴總統提出「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷世界」的國家戰略和種種積極應對措施，不僅回應美國跨黨派的對台政策一致性，更凸顯台灣的外交戰略在國際變局下能穩健前行。未來，台灣將繼續善用「三鏈」戰略地位的關鍵角色，與美國等理念相近國家拓展合作並深化夥伴關係，持續扮演促進區域安全與繁榮不可或缺的重要良善力量。



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