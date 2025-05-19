自由開講》從李大維新書《和光同塵》 看美台關係的挑戰與機遇

◎ 曹郁芬

誰會料到2004年4月，在兩顆子彈的爭議中成功連任中華民國總統的陳水扁會在彭明敏與蔡英文的推薦下邀請李大維出任扁政府的駐美代表。

2004年，時任外交部長陳唐山（右）主持新任駐美代表李大維的就職宣誓典禮。 （資料照）

李大維在美求學時親歷卡特政府與中華民國斷交以及台灣關係法的誕生，並以台灣關係法立法過程做為博士論文，駐美代表一職是他難以拒絕的誘惑。這個機緣讓李大維從國民黨培養的外交官變成民進黨的政務官，此後在民進黨總統蔡英文重用下歷經外交部長、國安會秘書長、總統府秘書長與海基會董事長等重要職務。從一個抗議斷交而在白宮前怒吼的青年到以主人身分在雙橡園宴請美國政要，李大維的人生與美台關係始終緊密相連。

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在蔡英文總統重用下，李大維歷經外交部長、國安會秘書長、總統府秘書長與海基會董事長等重要職務。（資料照）

長達四十多年的外交與政治歷練，在政黨輪替後的政府裡重新權衡專業與政治分際，還有學者性格的好奇與觀察，讀李大維對自己生平的紀錄與反思，像是打開一連串的時光膠囊，尤其他在友人建議下加入了自己對美國工作夥伴和時事的點評，可以讓讀者明白一個出色外交官的思路，以及台灣民主化對外交工作的衝擊，從而想像當年這些電文呈報給台灣領導人時所引起的震盪。

美國在兩岸關係的發展一直扮演關鍵角色。李大維在書中提到，陳總統第二任就職演說後，當時在美國副總統錢尼辦公室任副國安顧問的台灣通葉望輝告知，中方管道向美方透露，將不再堅持 92共識、一中原則及一國兩制，但陳總統必須遵守《中華民國憲法》架構，或許有機會到北京和中國國家主席胡綿濤會晤。葉望輝強調，透過不同管道查證，確認消息來自最高階層。他說，2005年是兩岸恢復對話的機會之窗，台海可能因此和平共存30年。李大維得知後立即呈報台北。

新書提到台灣通葉望輝告知，中方管道向美方透露，將不再堅持 92共識、一中原則及一國兩制，但陳總統必須遵守《中華民國憲法》架構。（資料照）

後來的事態發展正好相反，台灣總統府資政辜寬敏在《紐約時報》及《華盛頓郵報》刊登大幅廣告批評美國的一中政策過時。接著民進黨選舉失利，兩岸和談的曙光黯淡，美台關係更是急轉直下。馬英九總統執政八年後，民進黨總統當選人蔡英文及中國外長王毅都曾圍繞《中華民國憲法》架構釋放可能對話的訊息，顯然葉望輝的話是有所本，可惜美中台都沒能抓住那扇微小的「機會之窗」。

2016年12月，蔡英文總統與美國總統當選人川普進行越洋談話。右為時任外交部長的李大維。（資料照，總統府提供）

分析美台關係避不開川普。要讓美國再次偉大的川普總統正在巔覆二戰後建立的世界秩序，台灣也被迫在國際的大棋盤上調整自己的位置。川普首次當選總統後與蔡英文通電話曾讓北京大吃一驚，李大維在書中引用華郵作家羅金的書把功勞歸給了長年友台的薛瑞福，事實上川普團隊裡還有不便曝光的華府圈外人扮演關鍵角色。這也是李大維新書讀起來不過癮的地方，對機密或幕後秘辛多半點到為止。

川普第二任，華府圈外人更成了新政府的骨幹，正在進行一場國、內外的大革命。台灣和其它美國盟邦同感焦慮，但李大維並不同意川普是不可預測，也不相信中美經濟可以長期「脫鉤」。他 認為，迎接川普時代，台灣要避免成為附帶損失，不能成為川習會裡中方堅持的首要議題。李大維形容川普像電影《教父三部曲》中的教父克里昂，所有在道上的人都需要尋求他的庇護。所以川普第二任可以是契機，讓台海有四年的和平。

川普第二任，華府圈外人更成了新政府的骨幹，正在進行 一場國、內外的大革命。（美聯社檔案照）

李大維提到，川普是逐字逐句參與了「印太戰略」的討論，美中關係轉向競爭得到川普的認可。對台灣而言 ，與川普本人建立直通管道仍是台灣政府最大的挑戰。但他也證實美台間除了建立蒙特瑞會談與國防檢討會談之外，雙方的特殊管道對話已升級至國家安全顧問。台灣的對美研究大多偏重華府及名校菁英，對美國的草根力量缺乏了解，李大維的書也不例外。川普現象並非憑空崛起，正給台灣一個重新認識美國的機會。

我因跑外交新聞與當時擔任北美司副司長的李大維結識，之後在工作上多有交集。承蒙大維兄分享書稿讓我對一 代優秀外交官的精彩人生能先睹為快。讀到平日內歛且拘謹的李大維在書中向妻子池琳熱情表白，說到當年追求才貌雙全的池琳，開車去見心上人時總不覺得路途遙遠。或是讀到蔡英文得知故參謀總長沈一鳴因黑鷹直升機墜毀而殉職時的哀痛，不免提醒自己︰政治不能忘了人性！

（作者為前自由時報駐美特派員暨前自由亞洲電台東亞新聞總監）

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