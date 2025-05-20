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自由開講》我們不是中國人！談翁立委與被誤認的台灣

2025/05/20 10:30

◎ 劉哲廷

當立委翁曉玲接受《日經亞洲》專訪，聲稱「我們是中國人」、「和平統一是目標」、「中國是民主國家」、「台灣不該提升國防預算」，並指年輕人是被洗腦後才不認同中國時，台灣社會的反應不是震驚，而是苦笑。這些話不是新話，而是冷戰幽靈。不是她夢到過去，而是她把現實活在過去。

問題不在個人失言，而在體制如何讓這樣的意識形態進入國會。一個否定民主、模糊主權、誤解中國本質的聲音，竟然能代表台灣對外發言。這不是偶發，而是國民黨「中國人認同」的制度性產物。她不是異類，是篩選出來的代表。

國民黨立委翁曉玲。（資料照）國民黨立委翁曉玲。（資料照）

當她說「我們是中國人」，這不只是文化身分，而是政治效忠的宣言接受北京的制度、軍隊與言論審查，才能稱為中國人。說中國是民主國家，不是無知，而是對選民智力的侮辱。說不該強化國防，是在否定台灣最基本的安全底線。

「和平統一」一詞，本身就是語言騙局。歷史上從沒有和平的統一。台灣不是拒絕和平，而是從未想過統一。所謂和平統一，是把併吞說成擁抱，把戰爭的前奏美化成協議。她說年輕人不認同中國，是被洗腦，這反而揭示了她無法理解台灣社會主流的價值觀。

這些言論也非僅止於荒謬，而是讓台灣更危險。國際社會觀察台灣是否有決心自保，美日韓之所以對中防衛升級，正因台灣身處地緣關鍵。一個國會成員若在國際媒體放送錯誤訊息，將被中國截圖轉譯，成為「台灣人自己都想統一」的證據。

我們也該問：為何她能進入國會？是政黨票制度的不透明，是選民對名單的冷感，是國民黨黨中央的默許。當民進黨或時代力量黨員失言，黨中央會切割；但國民黨面對這種顛覆民意的發言，只說「尊重多元意見」，是對國安的怠惰。

言論自由不等於自毀工具。立委的話不是個人意見，而是國家意志的出口。在美國，若議員說「普廷是民主領袖」、「烏克蘭該投降」，不是被法律制裁，而是被社會排除。因為民主不允許錯誤的聲音主導制度。

翁曉玲說，不與中國交流，我們會成為井底之蛙。錯了。真正的井底之蛙，是以為世界只有中國的人。台灣早已是民主前哨、科技樞紐、區域焦點。我們不是你說的國家，我們是自己的台灣。

（作者為詩人，自由工人）

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