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自由開講》錯把公民當草民

2025/05/20 08:30

◎ 陶正聲

近來藍營立委、高層公然散播對公民大罷免運動極盡蔑視、侮辱、誹謗、曲解的言行。藍營立委汙蔑誣指「罷團是詐團」、「罷團是獐頭鼠目的詐團」、「罷團是社會邊緣人的集合體」或「罷團是狗狗吃壞肚子所出來的東西」。藍營高層表示「是民進黨搞大罷免，並汙蔑大罷免是民主之恥」。也有泛藍學者為文呼籲賴總統說，只要總統一句話就可澆熄大罷免的大火，老小青鳥都可不要再演了。

國民黨基隆市籍立委林沛祥近日在政論節目聲稱「罷免團體都是社會邊緣人的集合體」，引發輿論譁然。（資料照）國民黨基隆市籍立委林沛祥近日在政論節目聲稱「罷免團體都是社會邊緣人的集合體」，引發輿論譁然。（資料照）

綜觀藍營上述言行，除了充斥著侮辱式的言語之外，其所誣指的內容也毫無事實根據。藍營高層汙蔑大罷免是「民主之恥」。恰恰相反，罷免是公民按照民主制度，行使憲法第十七條所賦予的權利，應為民主之光，不是民主之恥。再者，有藍營立委自詡為前百分之一的優秀人才，講話有一定的邏輯思維和羞恥。但是藍營立委對上述的汙蔑性言行有感到羞恥嗎？上任一年多來的問政表現有顯現出邏輯思維嗎？

反觀發動大罷免的公民團體，成員來自各行各業，其領銜人或發言人在接受採訪時，對於政治現況侃侃而談，展現出條理分明的邏輯思維。遇到問題時，他們或用心研究、或研讀法令或請教主管機關；面對困難時，他們擬定策略，謀求解決之道；遭逢地方主管機關見解不同時，他們理性溝通、據理力爭。公民團體表現出積極的態度、行為和邏輯能力令人敬佩。根據政治學大師Diamond, Linz和Lipset 的研究，公民社會對台灣的民主轉型與其後的民主鞏固皆有所貢獻。

來自全國各地的罷團志工進駐基隆市，協助罷免連署，要下架藍委林沛祥。（記者盧賢秀攝）來自全國各地的罷團志工進駐基隆市，協助罷免連署，要下架藍委林沛祥。（記者盧賢秀攝）

藍營的問題在於，至今不願相信大罷免是公民自發性的運動。藍營集體對罷團汙蔑式的言行，充滿對百分之九十九的人民的蔑視與侮辱。藍營高層錯把公民當成帝王專制時期或威權時代的草民，凸顯其民主素養之不足，是台灣民主鞏固的一大阻礙。

（作者為社會人士）

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