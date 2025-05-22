自由開講》國營事業員工莫成為在野黨政治鬥爭工具

◎ 陳瑞安

5月1日勞動節當天，由台電員工楊家法發起的「氣候先鋒者聯盟」，在經濟部前舉行抗議行動，指責政府能源政策錯誤。該聯盟以「成本」為由，全面否定再生能源政策，並將「核能發電」視為唯一解方，甚至批評政府強化電網建設，形同浪費。

核電「成本較低」的說法，早已有無數研究與專家提出質疑——許多核能成本計算，往往未納入最終處置、燃料棒後段處理、乃至災害風險與保險等隱藏成本。事實上，台灣目前所有核電廠使用過的燃料棒，至今無一縣市願意承擔最終儲存責任。忽視這一事實，無異於將核能風險拋給下一代。

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長遠來看，電力發展也絕非只考量短期成本，更應納入環境永續、能源轉型與世代責任等關鍵因素。正是基於這樣的價值觀，全球多國才致力推動再生能源，即使其初期建置成本不見得低廉，卻代表對下一代的負責與對地球環境的承諾。

氣候先鋒者聯盟發起人、台電員工楊家法（右四），與國民黨擁核代表黃士修等人，五一勞動節上午在經濟部前舉行抗議行動，指責政府能源政策錯誤。（資料照）

然而，這場宣稱有「百位台電員工」參與的抗議行動，更像是一場政治展演。現場不僅由國民黨擁核代表黃士修站台，更有多位國民黨立委如洪孟楷、牛煦庭、羅廷瑋等人親自到場聲援，甚至連統派色彩鮮明的張亞中亦現身支持。

且楊家法作為台電基層員工，理應理解電網升級對於整體供電穩定與再生能源整合的重要性。令人遺憾的是，楊家法卻選擇將罷免案與能源政策混為一談，甚至聲稱政府「以罷免轉移焦點、掩蓋能源錯誤」，此類言論顯然已偏離能源政策討論本質。不免令人質疑，這場活動，究竟是來自基層員工的真實心聲，還是某些政治勢力所操弄的工具？

民主社會中，所有針對政策的批評與建議，政府都應該開放傾聽、理性檢討。然而，當能源政策的討論被政黨動員與政治操作綁架，其原本應有的公共性與專業性便難以維繫。令人遺憾的是，真正該被重視的能源轉型課題，如此反而淪為政治攻防下的犧牲品。

（作者為政治工作者）

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