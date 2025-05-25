自由開講》大罷免 終結國會亂象

◎ 徐胤豪

大罷免行動的二階連署，共有31個罷團完成送件， 這場由公民團體自主發起的罷免國民黨立委行動，是台灣公民社會對國會亂象最直接的反制，未來肯定是值得列入史冊的一項重大公民集體行動。

由公民團體自主發起的罷免國民黨立委行動，是台灣公民社會對國會亂象最直接的反制。（資料照）

去年藍白主導的國會通過擴權法案、充滿爭議的預算審查，使人民懷疑選舉出來的代議士是否能夠忠實反映選區民意，還是過度傾向黨意或特定勢力。為了要遏止這種偏離、暴走的立法委員，社會掀起了集體行使憲法賦予人民監督、汰換不適任民選公職人員的大罷免行動，也再度彰顯罷免權是展現民主價值並試圖矯正代議制度失靈的重要途徑 。

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但令人嘆息的是，面對公民團體發起的罷免壓力，國民黨非但沒有反躬自省、試圖與民意溝通，反而選擇了「以罷制罷」的焦土策略並發動報復性罷免連署，意圖藉此轉移焦點、混淆視聽，其中也發生對於許多罷免藍委的志工遭受恐嚇與暴力行為，自始至終不見國民黨要求其支持者克制、遵守法治。

更令人發笑的是，國民黨主導的反制行動迅速演變成一場荒腔走板的鬧劇。陸續被踢爆存在驚人比例的偽造文書，包括大量抄襲名冊、冒用個資、甚至出現已故人士簽名的「死亡連署」、「幽靈連署」。相較公民團體辛苦設攤、逐一核對身分證才收集到的罷藍連署書形成強烈對比，國民黨卻不願意面對黨務系統性造假的嚴重質疑。

國民黨深陷「幽靈連署」偽造文書風暴，是其先前在立院強行主導《選罷法》修法的「現世報」。圖為主導《選罷法》修法嚴懲連署造假的國民黨立委翁曉玲。（資料照）

最為諷刺的是，國民黨如今深陷的偽造文書風暴，恰恰是其先前在立法院強行主導修法的「現世報」。藍白聯盟當時力推《選罷法》修正案，大幅提高偽造、變造罷免連署的刑責，最高可處五年以下有期徒刑。當時修法的目的被認為是國民黨為防堵及嚇阻可能針對藍營民代發起的罷免行動，當時國民黨立委翁曉玲還在法案三讀後，義正詞嚴地警告：「不要以為偽造連署會沒有事，請大家不要以身試法挑戰法律的界線。」

如今言猶在耳，國民黨卻因發動反制大罷免的罷免綠委案而涉及大規模偽造，面臨自己所立下更嚴苛法律的制裁。這種「作法自斃」的局面，無疑是其政治操作短視近利與雙重標準的最大諷刺。

除此之外，司法機關依法偵辦偽造連署案，朱立倫的回應卻完全難以想像是一個曾經是執政黨，如今是最大在野黨應該有的高度。國民黨不僅未展現對法治的基本尊重，反而將司法偵辦定調為民進黨政府的「政治迫害」、「司法追殺」、「消滅反對者」、「綠色恐怖」，意圖將刑事案件升高為政治對抗，又親自號召黨公職與支持者，前往台北地檢署外集結抗議，公然向司法機關施壓。不僅可能觸犯《集會遊行法》對於司法機關周邊集會的禁制區規定，更是對司法獨立與法治精神的嚴重踐踏。

國民黨主席朱立倫4月17日晚間率眾在北檢外抗議，公然向司法機關施壓。（資料照）

當前的國民黨正站在一個危險的十字路口，若朱立倫和傅崐萁無法從近期的連番挫敗中汲取教訓，繼續堅持僵化的親中路線、擁抱極端的仇恨動員、以政治鬥爭凌駕法治原則、拒絕真誠地反躬自省並與社會溝通，那麼其政治前景恐怕只會更加黯淡，甚至可能加速走向被主流民意拋棄、在台灣政壇邊緣化的窮途末路。

（作者為網路工作者）

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