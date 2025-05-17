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名家分享~趙曉慧》世壯運出包一籮筐 萬安「草包」藏不住

蔣萬安這一位國民黨金孫，別說要問鼎國民黨主席與總統大位，他現在就連能否連任台北市長都成了一個問題，「無能的草包」真面目越來越藏不住。
名家分享

名家分享

2025/05/17 13:35

◎ 趙曉慧

蔣萬安這一位國民黨金孫，別說要問鼎國民黨主席與總統大位，他現在就連能否連任台北市長都成了一個問題，「無能的草包」真面目越來越藏不住

台北市長蔣萬安。（記者塗建榮攝）台北市長蔣萬安。（記者塗建榮攝）

先來看看世壯運搞出什麼笑柄級的出包紀錄？

（1）英文拼字錯誤：在松菸等地的宣傳看板上，「TAIPEI」被誤植為「TAIIPEI」。

（2）志工識別證翻譯錯誤：「林芷葶」被譯為「LIN ZHITIAO」、「王得權」為「GET-RIGHT KING」，甚至有「夫」字被直譯為「husband」。

（3）賽事 APP 與官網問題：賽事 APP 被批評使用體驗不佳，官網上也出現賽程資訊錯誤或缺失的情況。

（4）選手禮包爭議：智慧手錶被指為中國製造，涉嫌洗產地，水壺等物品也未標示產地。

各位，如果只是出現一個缺失，這可以解釋為「偶發失誤」，可以無傷大雅，罵一罵科長即可。但這一次卻出現「連環失誤」，表示這是一個系統性問題，絕對不可等閒視之，絕對跟市長本人脫不了干係。

北市議員許淑華爆料，世壯會選手報到禮包中的智慧手錶竟然是使用中國晶片。圖為許淑華臉書貼文。（圖擷取自臉書）北市議員許淑華爆料，世壯會選手報到禮包中的智慧手錶竟然是使用中國晶片。圖為許淑華臉書貼文。（圖擷取自臉書）

這種大型體育賽事，籌備期通常會有半年到一年的時間，市長應該要定期主持「跨局處總整合會議」，每月至少召開 1～2 次「進度檢討與風險預警會議」，讓各個承辦單位上緊發條，按照進度落實好各項籌備工作。

從世壯運出現系統性連環出包的缺失回推，下屬之所以敢混事、螺絲掉滿地，多少是源自於「長官好打發」，也就是蔣萬安的領導管理不嚴謹，讓市府團隊有打混的空間。

市長本人主持的各種會議，蔣萬安可能都讓會議流於形式，沒有深入執行的細節。

他可能認為，將責任交給副市長或局處長即可，自己只要管最終的結果，不重視「報告制度」、「KPI」、「成果審查會」這些行政手段，以「進度壓力 + 危機意識」驅動團隊認真做事，導致下屬覺得蔣萬安好應付，走個形式就可以交差。

也就是說，蔣萬安接掌台北市長之後，並未建立一個「零失誤」的高效市府團隊工作文化，沒有掌握節奏與紀律，才導致下屬集體打混。

世壯運今日（0517）開幕，圖為現場擺設的告示牌「貴賓&帕拉入口 VIP & Paralympic Entrance」。（取自貼文）世壯運今日（0517）開幕，圖為現場擺設的告示牌「貴賓&帕拉入口 VIP & Paralympic Entrance」。（取自貼文）

蔣萬安是什麼形式風格的長官，別說下屬早就看得一清二楚，就連市民、路人都感覺得出來，他像是一個在演市長的偶像花瓶

從蔣萬安「速成」的從政資歷來看，缺乏一個足以勝任台北市長的養成過程。

進入政壇，是靠著蔣家光環而非基層實戰，沒當過台北市議員、沒管過一個區、沒治理過大型團隊，直接空降立委，立委過水完就直接順利當選台北市長。沒有當過行政首長，卻直接掌管一座首都

他在擔任立委期間，不見突出的政策戰力，深耕過哪一個領域的問政專業，多半主攻政治性質詢。民意認得他的臉，但想不起他做過什麼事，在立法院留下什麼代表作。

上任台北市長之後，蔣萬安暴露出他的無能，缺乏專案掌控力，缺乏團隊整合力，缺乏組織紀律力

他重視的，是上台剪綵、致詞、接受媒體簇擁採訪、民調網路聲量，而不是施工圖，細節流程、品質把關、案子節點他不主動盯（也不知道怎麼盯，凡事問四川）。這導致下屬認為，只要讓蔣萬安好好的上台致詞、拍照，事情就做完了。

市長不會深問追究細節，不嚴格要求「細節報告」，只在乎網路聲量、媒體曝估度，團隊自然覺得市長好打發，所以才會出現系統性連環出包的笑柄。

有網友發現，世壯運大型形象看板把給廠商的製作備註「四邊包繩不打洞」直接印出，讓人看了一頭霧水。（圖擷取自Threads）有網友發現，世壯運大型形象看板把給廠商的製作備註「四邊包繩不打洞」直接印出，讓人看了一頭霧水。（圖擷取自Threads）

蔣萬安連危機處理的能力都沒有，他的判斷標準是「會不會變成新聞」，而不是「對不對」，如果媒體沒有報導，他就覺得不需要處理什麼

他連「承認錯誤」都還在演公關，不是真的想處理問題。

態度輕描淡寫，不帶情緒也不帶責任，面對外界批評，只說「我們已注意到、已補發」，語氣輕飄飄的、用字保守，沒有強力表達「這是不可接受的錯誤」、「我一定會徹查」，缺乏震懾與安撫效果，讓市民看不出他到底有沒有在乎。

總之，蔣萬安缺乏大型團隊的領導力、執行力、問責力，典型徵兆就是團隊鬆散、出錯多、氣氛散漫，每個局處各自為政，沒有一套共同標準與工作文化，下屬不怕做錯、沒責任感。

台北市真是多災多難，走了一個柯 P，來了一個萬安，讓市政空轉，祝福下次台北市長投票能夠選賢與能，不要再被網路聲量包裝與虛有其表的帥臉矇騙綁架。

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書

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