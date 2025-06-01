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自由開講》餐飲業為何找不到人之一／找⼈困境背後的三⼤結構問題

2025/06/01 11:30

◎ ⿈建樺

台灣已正式邁⼊超⾼齡社會，65歲以上⼈⼝佔⽐達18.71%。這樣的⼈⼝結構變化對勞動⼒市場帶來重⼤衝擊，⾸當其衝的，就是仰賴⼤量現場⼈⼒的餐飲業。

餐飲業為何找不到人？

第⼀，年輕⼈流動率⾼

我是90年後出⽣的年輕世代，⽬前在家族的⿈燜雞餐飲現場⼯作。我很能理解年輕⼈為何來得快、⾛得快。現今選擇多、資訊多、學習管道也多，除⾮⼀份⼯作真的有吸引⼒，否則留任意願⾃然不⾼。

雖然年輕⼈動作快、學習快、前後場都能⽀援，但從現場經驗來看，「想法多、機會多」也讓他們變得更難留下來。

第⼆，餐飲業⾨檻低，管理難度⾼

在朝陽科⼤唸⼤學期間，我曾在⽕鍋店、飲料店、⾖花店、早餐店、豬腳店等多家店打⼯。可以說，只要願意學，幾乎都能上⼿。這讓餐飲成為「⾨好進」的⼯作，但也意味著員⼯背景極為多元。

這對⽼闆來說是⼀⼤挑戰：「怎麼帶⼈？」每位員⼯個性不同，有⼈靠制度管，有⼈靠情感、有些則要靠獎⾦激勵。再加上⽼闆本⾝也有各⾃的帶⼈⾵格，⼈⼒彈性與現場磨合往往變得複雜⼜耗⼒。

⼯時⻑、壓⼒⼤、滿⾝油煙的餐飲現場，若有更好的選擇，年輕人大都不願做這麼辛苦的工作。示意圖。（中央社資料照）⼯時⻑、壓⼒⼤、滿⾝油煙的餐飲現場，若有更好的選擇，年輕人大都不願做這麼辛苦的工作。示意圖。（中央社資料照）

第三，⼯作機會太多，年輕⼈有更多選擇

我在彰師⼤碩⼠畢業後曾赴中國⼤陸⽣活與⼯作，親眼⾒過當地勞動市場的強烈競爭。有朋友找不到⼯作，甚⾄待業半年以上。⽽在台灣，求職平台幾乎每天都有新機會，從辦公室、遠距職位到接案產業，應有盡有。

在這樣的環境下，台灣年輕⼈⾃然會選擇那些「看起來有未來」的⾏業，⽽不是進⼊⼯時⻑、壓⼒⼤、滿⾝油煙的餐飲現場。既然有得選，為什麼要選最⾟苦的⼀條？

⾯對這三⼤結構問題，餐飲業若仍靠「⽤⼈硬撐」的舊模式經營，恐怕會越來越吃⼒。我認為，制度、流程、價值觀，都必須重新檢視與轉型，才能真正找到「留得住⼈」的⽅法。

（作者為餐飲業者）

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