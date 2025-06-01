自由開講》餐飲業為何找不到人之一／找⼈困境背後的三⼤結構問題

◎ ⿈建樺

台灣已正式邁⼊超⾼齡社會，65歲以上⼈⼝佔⽐達18.71%。這樣的⼈⼝結構變化對勞動⼒市場帶來重⼤衝擊，⾸當其衝的，就是仰賴⼤量現場⼈⼒的餐飲業。

餐飲業為何找不到人？

第⼀，年輕⼈流動率⾼。

我是90年後出⽣的年輕世代，⽬前在家族的⿈燜雞餐飲現場⼯作。我很能理解年輕⼈為何來得快、⾛得快。現今選擇多、資訊多、學習管道也多，除⾮⼀份⼯作真的有吸引⼒，否則留任意願⾃然不⾼。

請繼續往下閱讀...

雖然年輕⼈動作快、學習快、前後場都能⽀援，但從現場經驗來看，「想法多、機會多」也讓他們變得更難留下來。

第⼆，餐飲業⾨檻低，管理難度⾼。

在朝陽科⼤唸⼤學期間，我曾在⽕鍋店、飲料店、⾖花店、早餐店、豬腳店等多家店打⼯。可以說，只要願意學，幾乎都能上⼿。這讓餐飲成為「⾨好進」的⼯作，但也意味著員⼯背景極為多元。

這對⽼闆來說是⼀⼤挑戰：「怎麼帶⼈？」每位員⼯個性不同，有⼈靠制度管，有⼈靠情感、有些則要靠獎⾦激勵。再加上⽼闆本⾝也有各⾃的帶⼈⾵格，⼈⼒彈性與現場磨合往往變得複雜⼜耗⼒。

⼯時⻑、壓⼒⼤、滿⾝油煙的餐飲現場，若有更好的選擇，年輕人大都不願做這麼辛苦的工作。示意圖。（中央社資料照）

第三，⼯作機會太多，年輕⼈有更多選擇。

我在彰師⼤碩⼠畢業後曾赴中國⼤陸⽣活與⼯作，親眼⾒過當地勞動市場的強烈競爭。有朋友找不到⼯作，甚⾄待業半年以上。⽽在台灣，求職平台幾乎每天都有新機會，從辦公室、遠距職位到接案產業，應有盡有。

在這樣的環境下，台灣年輕⼈⾃然會選擇那些「看起來有未來」的⾏業，⽽不是進⼊⼯時⻑、壓⼒⼤、滿⾝油煙的餐飲現場。既然有得選，為什麼要選最⾟苦的⼀條？

⾯對這三⼤結構問題，餐飲業若仍靠「⽤⼈硬撐」的舊模式經營，恐怕會越來越吃⼒。我認為，制度、流程、價值觀，都必須重新檢視與轉型，才能真正找到「留得住⼈」的⽅法。

（作者為餐飲業者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法