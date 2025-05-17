林修民 半導體看天下》世壯會中國製穿戴產品 北市府難辭其咎

而手錶本身又具有藍牙的連線功能，可以連接手機傳送。換句話說、使用這個產品可以把所有使用者的人上述最機密的醫學生理資料通通都具有送回中國的能力，只差他們願不願意做而已。

◎ 林修民

北市議員許淑華爆料世壯會選手報到禮包中的智慧手錶竟然是使用中國晶片，這真是非同小可。

北市議員許淑華爆料世壯會選手報到禮包中的智慧手錶竟然是使用中國晶片。圖為許淑華臉書貼文。（圖擷取自 臉書）

筆者也是這次世壯會的參賽選手之一，報名了21公里路跑。說實話，當初報到的時候，對贈送的禮品真的是相當驚喜。

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一開始還覺得為什麼一個21公里報名的費用這麼高，但是沒想到報到之後贈送的東西，除了之前常見的毛巾與紀念衣以外，竟然連背包甚至運動穿戴手錶都有，真是喜出望外，稱讚主辦單位真是用心。

作者這次報名世壯會21公里路跑。圖為收到的贈品智慧手錶。（作者提供）

許多世界六大馬拉松，如芝加哥或紐約，報名費超過世壯運還多一倍的國際級賽事，連後背包都沒有，更不用說送穿戴式運動手錶。

送中國製的運動手錶真是超級大雷包

雖然送的報到物品這麼豐富，但是最要命的事情甚至足以毁掉整個贈送物品的觀感就是使用來自中國製的穿戴式產品。

穿戴式裝置牽涉到個人重要隱私，絕不能使用來自恐怖敵國的產品

根據中國製運動手錶產品的說明書，產品能夠偵測並記錄心跳、血氧以及定位的功能。而我們也可以看到招標的文書上面要求贈送的手錶必須具有上面的功能。

而手錶本身又具有藍牙的連線功能，可以連接手機傳送。換句話說、使用這個產品可以把所有使用者的人上述最機密的醫學生理資料通通都具有送回中國的能力，只差他們願不願意做而已。

最近中國宣判紫光的董事長趙偉國死刑緩刑，讓筆者想起當年當年小弟跟奇遊團反對紫光併購台灣的半導體產業的活動，我們就是非常擔心中國製的晶片最後會全面滲入台灣，甚至整個自由民主陣營國家。

中國紫光集團前董事長趙偉國被判死緩。（圖翻攝自X平台）

而事實上、在紫光事件之後，美國後來對中國的高科技與半導體的制裁，就是追隨這樣子的理念，禁止中國的晶片使用不當的方法竊取美國人的機密資料。

招標文字定義不清，且對資通業界完全外行

雙北市府的招標文書上面明明就寫著禁止中國製產品。好像是執行單位自己不用功才導致。事實上、是雙北市府自己並沒有把功課給做好。

現在資通訊產品很多核心主要的功能都在中國製造，只有在最後包裝或者是在註冊公司才換到中國以外的地方，但這種行為在美國川普政府眼中就叫做洗產地，就是這次川普政府對等關稅主要打擊的目標。

而雙北市府不知道純粹是自己無能，還是故要配合中國洗產地。只要最終組裝或者是包裝在中國以外的地方，以這個例子可能是台灣，即便裡面的所有關鍵核心例如晶片都是使用中國製的，雙北市府也認為符合不得使用中國製的規定。

NOR flash儲存裝置, 就是使用中國芯天下公司所設計，另外筆者懷疑這一個製造地很有可能就是長江存儲 。（取自網路）

以本案為例，目前許議員所拆解的圖片顯示，至少主要的NOR flash儲存裝置, 就是使用中國芯天下公司所設計，另外筆者懷疑這一個製造地很有可能就是長江存儲。

而另外現在沒有爆出的手錶主運算晶片，更是不知道使用哪一家公司。通常如果你使用的是美系公司晶片如高通、博通，在晶片封裝表面都容易辨認，除非你使用的是不願意讓終端消費者知道的才會把晶片商資訊移除。

如果連儲存資料的NOR都使用中國晶片，那運算與通信的晶片使用中國設計與製造晶片那就更毫無懸念了。

不是沒有優秀的台灣製運動手錶

台灣不是沒有優秀的運動手錶廠商可以選擇，而且還是台灣製造。難得國際賽事在台灣舉辦，卻偏偏送一個會造成台灣大批運動員機密資料外洩的中國製造產品。

是執行單位工作認真但決策高層有問題

為什麼說底下執行的工作人員認真，但高階定標案的高層非常有問題？ 如果我們回去看招標的文件，必須需要提供3萬名運動員和工作人員的整個報到禮才5000多萬預算。

對於世壯運大禮包內的手錶疑是不符合標規的中國貨，台北市長蔣萬安表示，已請廠商提供資料調查。（記者方賓照攝）

換句話說、平均不到$2000的預算，竟然要有後背包、紀念衣、水壺、免洗餐具和最重要的穿戴式手錶。

請提供預算的雙北政府自己想一想，你隨便去找一個觸控式具有心跳血氧功能的智慧手錶在台灣市價都超過$3000以上，1000多塊的預算有可能包進去還含上面的紀念衣跟後背包等嗎？

雙北市政府純粹是顢頇到何不食肉糜，還是故意要讓這些低價便宜的裝置，來竊取大量我國運動員的身體資料？

主辦單位雙北市政府有必要好好來跟大家說明一下！

（作者為科技專欄作家）

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