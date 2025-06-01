黑熊學院》烏俄戰爭到底多花錢？歐美國家提供多少援助？

如果沒有歐美支持，加上烏克蘭積極堅定的抵抗，烏克蘭或許就會像俄羅斯當初想定的劇本走向，一週內這場戰爭就會結束。 這一切奠基於烏克蘭積極的抵抗意志，才能在這麼長的日子裡，仍得到各國的敬重與支持。

◎ 黑熊學院



從兩個國家的多個指數來對比，烏克蘭與俄國都是不成比例。



・人口：俄羅斯總體最少有一億五千萬人，烏克蘭官方人口也才四千多萬人。



・經濟：烏克蘭的經濟在歐洲處於較為落後，而俄羅斯多年來透過能源、資源及軍工產品出口，經濟狀況相對好很多。



俄國2022年入侵烏克蘭，總統澤倫斯基宣布緊急戒嚴。（cnn、路透、美聯，本報合成）

・軍事：開戰前的軍事規模、潛在的戰爭實力，俄羅斯都遠遠勝過烏克蘭。大家應該還記得，俄羅斯在開戰前是全球軍事實力排名第2，烏克蘭是第23名（台灣當時是第22名）。



・土地：正式全面開戰前，烏克蘭領土早就不完整，克里米亞已全數為俄羅斯給掌握，烏東兩州各有有三分之一的土地被俄羅斯所支持的叛軍給支配。



如果沒有歐美支持，加上烏克蘭積極堅定的抵抗，烏克蘭或許就會像俄羅斯當初想定的劇本走向，一週內這場戰爭就會結束。

烏俄戰爭到底多花錢？歐美國家提供多少援助？（取自貼文）



》歐美到底提供多少援助？



烏俄戰爭有多花錢？簡單談一些支援層面。



1 經濟：



戰爭會消耗許多資源，保守估計，光烏克蘭每日至少要燒掉300億台幣。



而俄羅斯的軍事費用可能難以估量，因為俄羅斯是侵略方，且過去在進攻中損失慘重；尤其俄方遭到全球多數國家的經濟制裁跟扣留資產，要取得武器或資源的成本只會更高不會低。



2 軍事武器：



各國提供的武器彈藥，不管是出借的、調撥的、捐贈的、購買的，幾乎無一不備，才能勉強供應每天的消耗量。



軍援烏克蘭！美歐將再提供愛國者飛彈。圖為烏克蘭總統澤倫斯基視察德國的愛國者飛彈系統。（路透檔案照）

俄羅斯光是傳統的炮彈，單日就可以使用到2萬枚，烏克蘭也要1.3萬枚。在歐美支援之前，烏克蘭幾乎沒有充足的彈藥可打。



這就是「地面戰」常見的狀況：傳統火砲消耗量超乎想像，可說是大砲一響，黃金萬兩。



舉個例子：「155mm砲彈」在2023年10月已經漲價到一枚27萬台幣。光是這種炮彈，烏克蘭一天大概就耗掉27億台幣。



烏克蘭2S22「伯達納」（Bohdana）輪式自走砲，在烏東戰場上發射155公厘榴彈砲。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部網站）

3 情報：



整場戰爭中，烏克蘭之所以可以大量消耗俄羅斯戰力的關鍵因素，有賴極準確的情報掌握，這來自於北約各方面的先進偵搜設備、與即時的情資提供。



上述三點，大致是烏克蘭能跌破全世界眼鏡的最大原因，也是他們能打到第三年仍繼續僵持不下的關鍵條件。



》先有意志才能得到援助



近期，烏克蘭與美國簽署了礦產協議。這意味美國將繼續支援烏克蘭。



​近期，烏克蘭與美國簽署了礦產協議。（路透檔案照）

根據烏克蘭當地新聞報導，美國國務院已通知國會，將批准向烏克蘭出口「五千萬美元或以上」的國防設備等，這將是美國總統川普上任以來首次向烏國出售軍事設備，顯示礦產協議的簽訂為恢復軍售開闢一條路。



這一切奠基於烏克蘭積極的抵抗意志，才能在這麼長的日子裡，仍得到各國的敬重與支持。



沒有任何陣營會向屈膝投降的人提供資源與支援。



對台灣而言，面對一個體量更大、侵略意圖更加明顯的中國，加上對方極其好戰，儼然是霸權崛起，中國當然更想要展現軍事實力。



這跟台灣想不想打一點關係都沒有。對於好戰的國家，任何事都是對方開打的理由。



台灣跟烏克蘭有諸多不同之處，相同的是：抵抗意志是關鍵因素。



擁有抵抗意志不僅能抵禦敵人，更能進一步得到盟友支持。

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本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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