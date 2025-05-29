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健康醫療網》飲食控制、減重成效不佳？搭配梅菁「這關鍵」促進腸道順暢 助健康減重

迎接夏天到來，許多愛美人士卻開始煩惱身材不夠窈窕，趕緊實施減肥計劃，不過減重除了增加運動量，飲食則是影響減重成敗的關鍵，有許多研究皆指出，單純靠運動減重效果遠不如飲食控制；知名醫美診所洪唯倫醫師指出，運動的確能增加我們基礎代謝率，但減重最困難執行的部分依舊是飲食，以十分來說，飲食就佔九分。
健康醫療網

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2025/05/29 08:30

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迎接夏天到來，許多愛美人士卻開始煩惱身材不夠窈窕，趕緊實施減肥計劃，不過減重除了增加運動量，飲食則是影響減重成敗的關鍵，有許多研究皆指出，單純靠運動減重效果遠不如飲食控制；知名醫美診所洪唯倫醫師指出，運動的確能增加我們基礎代謝率，但減重最困難執行的部分依舊是飲食，以十分來說，飲食就佔九分。

「維持身體機制順暢，有助於脂肪代謝。」除了飲食，許多減重人士也會選擇酵素、梅菁等營養輔助品助減重成效一臂之力。（取自貼文）「維持身體機制順暢，有助於脂肪代謝。」除了飲食，許多減重人士也會選擇酵素、梅菁等營養輔助品助減重成效一臂之力。（取自貼文）

低GI飲食維持血糖穩定　醫：前提得挑選正確低GI食物

「重點在於能維持血糖穩定。」減重想要從飲食著手，其中許多人最為熟知的就是低GI飲食；洪唯倫醫師解釋，人體在進食後，食物的碳水化合物就會分解，使血糖濃度上升，當血糖濃度越高時，體內無論是荷爾蒙、內分泌激素等，就得耗費更多時間去達到血糖平衡，因此低GI飲食能幫助我們血糖不會快速波動，但最重要仍是選擇正確的低GI食物，才能達到減重目的。

如何挑選適合減重飲食法？先檢視個人飲食習慣

不過不只低GI飲食，從211餐盤、生酮飲食到間歇性斷食等，網路充斥各種減重飲食法，該如何選擇適合自己的減重飲食方式？洪唯倫醫師說明，以生酮飲食為例，強調減少攝取醣類，促使肝臟開始消耗脂肪，產生酮體，以學理的角度而言，確實有減重效果，但對照個人飲食習慣，有沒有辦法長時間持續不攝取醣類，才是執行生酮飲食成功的關鍵。

選擇網路減重飲食法瘦身　醫：長期確實執行才有效

洪唯倫醫師提及，因此無論選擇哪種減重飲食法，首要功課就是得先檢視自己身體狀況與飲食習慣，包括是否有三高疾病、喜好食物等，其次則調整飲食方式，並設定目標，才能真正達到減重目的，否則若執行減重飲食法時，常常半途而廢，最後不僅可能減重成效減半，還可能造成情緒性暴食。

減重搭配梅菁輔助　對腸道健康具正面影響

「維持身體機制順暢，有助於脂肪代謝。」除了飲食，許多減重人士也會選擇酵素、梅菁等營養輔助品助減重成效一臂之力；洪唯倫醫師解釋，腸道有無順暢與減重息息相關，若腸道長期堵塞，不僅影響脂肪代謝，也可能衍生其他健康問題，而酵素具有分解與消化食物功能，能幫助腸胃蠕動，至於梅菁則與酵素類似，屬於活性酵素梅菁，加上含有機酸、多酚等成分，能延緩碳水化合物消化吸收，有助於促進消化並支持整體健康，對於腸道健康帶來正面影響。

30歲男腸胃蠕動慢影響減重　低GI飲食搭配梅菁找回體態

臨床一名30多歲男子，因體重超標，因此採以生酮飲食進行減重，但長期下來，減重成效有限；洪唯倫醫師提及，這名男子就醫評估，不僅腸胃蠕動較慢，進一步接受電腦斷層掃描也發現內臟脂肪過高，經建議改以低GI飲食並搭配梅菁輔助，才逐漸找回健康體態。

搭配營養輔助品減重　醫呼籲適量即可

洪唯倫醫師也表示，經歷長年累月的醞釀、沉澱發酵的梅菁原液適合每個減重階段的族群，可促進腸道蠕動，達到排便順暢的目的，但任何營養補助品都應適量即可，尤其本身若為糖尿病患者，建議攝取前應先諮詢專業醫師，才能避免影響血糖波動，危及健康。

減重保持好心情　不怕越減越肥

此外，情緒也是影響減重成效的關鍵；洪唯倫醫師補充，現代人工作時間長，加上生活壓力，長期下來累積負面情緒，也可能引起暴飲暴食問題，這也是為什麼許多人會透過運動舒緩壓力，因為在運動過程，大腦會釋放多巴胺等讓我們能感到開心的物質，許多文獻也證實，減重與飲食、運動及情緒三者息息相關，因此減重除了透過飲食、運動，調整好心情也非常重要。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者蘇靖昀報導 飲食控制、減重成效不佳？搭配梅菁「這關鍵」促進腸道順暢 助健康減重

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