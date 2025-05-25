健康醫療網》微脂體二線用藥獲准用於一線治療 胰臟癌治療多新選擇

好消息是過去用於胰臟癌二線治療的用藥，目前已通過審核成為一線用藥，對於治療上多了新的選擇；高雄長庚醫院血液腫瘤科主治醫師邱泰然提及，二線治療用藥獲准於一線治療，不僅為患者提供更多治療選擇，還顯著提升了控制病情的機會。

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胰臟癌在免疫與標靶治療上效果有限，且胰臟癌細胞具高度抗藥性，是預後較差、臨床治療挑戰較高的癌症之一。（取自貼文）

胰臟癌是一種極為難以治癒的疾病，根據衛福部111年癌症登記資料顯示，胰臟癌位列國人十大癌症之一，關鍵在於胰臟癌早期難以發現，也容易轉移，屬於惡性度高的癌症，許多患者發現病症時都已進入晚期。好消息是過去用於胰臟癌二線治療的用藥，目前已通過審核成為一線用藥，對於治療上多了新的選擇；高雄長庚醫院血液腫瘤科主治醫師邱泰然提及，二線治療用藥獲准於一線治療，不僅為患者提供更多治療選擇，還顯著提升了控制病情的機會。

胰臟癌症狀不明顯難早期發現 黃疸、上腹部疼痛都恐是徵兆

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事實上，胰臟因位於體內深處，周圍被多個器官包覆，使其病變在臨床檢查中不易被發現。此外，常規體檢若僅依賴抽血，也無法有效診斷，即使患者出現食慾不佳、腹痛等症狀，也因症狀較為模糊，難以即時確診與治療；邱泰然醫師指出，擁有家族病史、肥胖、抽煙、酗酒、血糖控制不良等因素的人屬於胰臟癌高風險群，若出現黃疸、上腹部不同部位疼痛、背部疼痛、體重減輕等症狀，或是中老年人突然誘發糖尿病，就應提高警覺，儘快安排就醫檢查。

微脂體藥物用於一線治療展療效 胰臟癌患者多新選擇

胰臟癌在免疫與標靶治療上效果有限，且胰臟癌細胞具高度抗藥性，是預後較差、臨床治療挑戰較高的癌症之一；邱泰然醫師解釋，相較其他癌症而言，胰臟癌的有效藥物僅5至6種，導致患者的治療選擇相對受限。一般而言，早期胰臟癌會透過術前化療降低術後復發風險，而晚期胰臟癌則以化療為主要治療方式。但若為轉移性的胰臟癌，即使是採用質子治療等放射線治療，效果仍相當有限。

（取自貼文）

目前，微脂體藥物現已獲准用於胰臟癌的一線治療，為患者帶來新的希望；邱泰然醫師指出，臨床研究顯示，微脂體抗癌藥物在一線治療中的效果優於二線治療。與二線治療相比，一線治療患者面臨較低的抗藥性風險，與二線治療相比，二線治療患者面臨較高的抗藥性風險，可能影響療效；而一線治療的患者通常體力較佳，抗藥性風險較低，因此能更有效延長存活期。此外，一線治療中的副作用管理相對較為有利，能夠提高整體治療效益。

邱泰然醫師分享，臨床上也有相關成功個案，病患年齡層落於40歲至60歲，包括局部晚期或曾經手術並接受輔助性化療後又復發的胰臟癌患者。在將二線用藥應用於一線治療後，病情成功受到控制，不僅有效延長存活期，多數患者在治療後的第二個月內即可見明顯療效，顯示該療法對疾病控制具有良好的潛力。

建立資訊共享的醫病關係 制定最適合治療策略

預防勝於治療，胰臟癌高風險族群應定期接受健檢，且必須包含腹部超音波或電腦斷層等精密檢查，以提高早期發現病變的機會；邱泰然醫師提醒，胰臟癌晚期的治療在臨床上屬專業治療，因此診斷時應建立良好的醫病溝通機制。醫師會提供相關治療資訊，詳細說明不同治療的優缺點，而患者亦可依自身需求提出考量，與醫師共同討論適合的治療策略，以提升治療效果並改善預後。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者蘇靖昀報導 微脂體二線用藥獲准用於一線治療 胰臟癌治療多新選擇

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