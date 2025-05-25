晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

健康醫療網》微脂體二線用藥獲准用於一線治療 胰臟癌治療多新選擇

好消息是過去用於胰臟癌二線治療的用藥，目前已通過審核成為一線用藥，對於治療上多了新的選擇；高雄長庚醫院血液腫瘤科主治醫師邱泰然提及，二線治療用藥獲准於一線治療，不僅為患者提供更多治療選擇，還顯著提升了控制病情的機會。
健康醫療網

健康醫療網

2025/05/25 08:30

◎ 健康醫療網

胰臟癌在免疫與標靶治療上效果有限，且胰臟癌細胞具高度抗藥性，是預後較差、臨床治療挑戰較高的癌症之一。（取自貼文）胰臟癌在免疫與標靶治療上效果有限，且胰臟癌細胞具高度抗藥性，是預後較差、臨床治療挑戰較高的癌症之一。（取自貼文）

胰臟癌是一種極為難以治癒的疾病，根據衛福部111年癌症登記資料顯示，胰臟癌位列國人十大癌症之一，關鍵在於胰臟癌早期難以發現，也容易轉移，屬於惡性度高的癌症，許多患者發現病症時都已進入晚期。好消息是過去用於胰臟癌二線治療的用藥，目前已通過審核成為一線用藥，對於治療上多了新的選擇；高雄長庚醫院血液腫瘤科主治醫師邱泰然提及，二線治療用藥獲准於一線治療，不僅為患者提供更多治療選擇，還顯著提升了控制病情的機會。

胰臟癌症狀不明顯難早期發現　黃疸、上腹部疼痛都恐是徵兆

事實上，胰臟因位於體內深處，周圍被多個器官包覆，使其病變在臨床檢查中不易被發現。此外，常規體檢若僅依賴抽血，也無法有效診斷，即使患者出現食慾不佳、腹痛等症狀，也因症狀較為模糊，難以即時確診與治療；邱泰然醫師指出，擁有家族病史、肥胖、抽煙、酗酒、血糖控制不良等因素的人屬於胰臟癌高風險群，若出現黃疸、上腹部不同部位疼痛、背部疼痛、體重減輕等症狀，或是中老年人突然誘發糖尿病，就應提高警覺，儘快安排就醫檢查。

微脂體藥物用於一線治療展療效　胰臟癌患者多新選擇

胰臟癌在免疫與標靶治療上效果有限，且胰臟癌細胞具高度抗藥性，是預後較差、臨床治療挑戰較高的癌症之一；邱泰然醫師解釋，相較其他癌症而言，胰臟癌的有效藥物僅5至6種，導致患者的治療選擇相對受限。一般而言，早期胰臟癌會透過術前化療降低術後復發風險，而晚期胰臟癌則以化療為主要治療方式。但若為轉移性的胰臟癌，即使是採用質子治療等放射線治療，效果仍相當有限。

（取自貼文）（取自貼文）

目前，微脂體藥物現已獲准用於胰臟癌的一線治療，為患者帶來新的希望；邱泰然醫師指出，臨床研究顯示，微脂體抗癌藥物在一線治療中的效果優於二線治療。與二線治療相比，一線治療患者面臨較低的抗藥性風險，與二線治療相比，二線治療患者面臨較高的抗藥性風險，可能影響療效；而一線治療的患者通常體力較佳，抗藥性風險較低，因此能更有效延長存活期。此外，一線治療中的副作用管理相對較為有利，能夠提高整體治療效益。

邱泰然醫師分享，臨床上也有相關成功個案，病患年齡層落於40歲至60歲，包括局部晚期或曾經手術並接受輔助性化療後又復發的胰臟癌患者。在將二線用藥應用於一線治療後，病情成功受到控制，不僅有效延長存活期，多數患者在治療後的第二個月內即可見明顯療效，顯示該療法對疾病控制具有良好的潛力。

建立資訊共享的醫病關係　制定最適合治療策略

預防勝於治療，胰臟癌高風險族群應定期接受健檢，且必須包含腹部超音波或電腦斷層等精密檢查，以提高早期發現病變的機會；邱泰然醫師提醒，胰臟癌晚期的治療在臨床上屬專業治療，因此診斷時應建立良好的醫病溝通機制。醫師會提供相關治療資訊，詳細說明不同治療的優缺點，而患者亦可依自身需求提出考量，與醫師共同討論適合的治療策略，以提升治療效果並改善預後。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者蘇靖昀報導 微脂體二線用藥獲准用於一線治療 胰臟癌治療多新選擇

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書