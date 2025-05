美台觀測站》川普眼中「你辦事我放心」的良相盧比歐、財相貝森特

上任百日,可以看得出川普是「內事不決貝森特,外事不決盧比歐」。這兩人辦事牢靠,能貫徹川普意志,能調和鼎鼐,更重要的是,他們還能收拾馬斯克、副總統范斯、國防部長赫格塞斯、商務部長盧特尼克、白宮貿易顧問納瓦羅等人留下的爛攤子。

◎ US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

中國國務院在5月12日發佈《新時代的中國國家安全》報告,提出「以人民安全為宗旨、以政治安全為根本、以國家利益為准則」的「總體國家安全觀」。可以看出中國已經漸漸不再強調十幾年前開始宣傳的對外進取主旋律,無論是透過軍事、準軍事動作進行擴張,或是透過「一帶一路」、「亞投行」、「數位人民幣」等大型國際合作計劃拓展影響力,看起來都有暫緩的跡象。目前中國是「穩」字當頭:穩定內部情勢,穩定週邊情勢,也穩定美中大國關係。這除了受到國內經濟下行限制,近期軍中整肅、黨內接班不順,再加上川普帶來的衝擊,都限制了中國對外進取的條件。夫水之積也不厚,則其負大舟也無力。



「你辦事我放心」的良相盧比歐。(取自貼文)

至於美國何時會提出川普第二本的《國家安全戰略》?重責大任自然落在負責撰寫的國家安全會議。有趣的是,自從5/1前任瓦爾茲(Mike Waltz)改被提名聯合國大使後,國安顧問的工作一直由國務卿盧比歐(Marco Rubio)兼任。按照川普第一任期的兩次國安顧問換人經驗,代理國安顧問大約都只代理一週時間。然而川普上週曾提到,新國安顧問會在半年內提名。這意味著盧比歐還會代理國安顧問好幾個月的時間。

自從瓦爾茲改被提名聯合國大使後,國安顧問的工作一直由國務卿盧比歐(Marco Rubio)兼任。(法新社檔案照)

過去季辛吉(Henry Kissinger)也曾經身兼國務卿及國安顧問長達兩年時間,盧比歐兼任數月不算破天荒。此外,此波國安會人事調整中真正離開的其實也只有瓦爾茲。之前一度被傳出會一同離開的副國安顧問黃之瀚(Alex Wong)以及被MAGA派網紅盧默(Laura Loomer)點名下台的亞洲事務副資深主任簡以榮(Ivan Kanapathy)都留任。這樣的安排除了能最大程度地維持國安會運作,這些官員在理念上與盧比歐都屬於「鷹派」,可預期在協作上會相對順暢。



然而正如同本屆川普政府改由財政部及商務部而非貿易談判代表主導美國對外貿易談判那樣,國務院可能也會漸漸主導部份原本由國安會業管的國安業務。根據華盛頓郵報訪問盧比歐的拉美特使Mauricio Claver-Carone,未來國安會的人事「只會精簡不會增補」。國安工作將由總統設定議程及目標、國務院制定政策,而國安會則負責跨部會執行政策。



這也表示盧比歐會相當程度主導《國家安全戰略》的撰寫。在2017年川普第一任期的《國家安全戰略》,就是由當年2月接替弗林(Mike Flynn)接任國安顧問的的麥馬斯特(H. R. McMaster)主導,並在12月提出。可以預期,這次的《國家安全戰略》還是會延續去年共和黨的「美國優先」政綱。不過身兼二職的盧比歐也可能在這本報告中更好地與自身的情勢理解、戰略理念以及國務院的工作整合,而後再有新的國安顧問按照這本報告與盧比歐的國安會合作。



已經與聞國安事務的白宮副幕僚長兼國土安全顧問米勒(Stephen Miller)。(歐新社檔案照)

這也意味著,未來無論國安顧問是誰,例如已經與聞國安事務的白宮副幕僚長兼國土安全顧問米勒(Stephen Miller),執行的都會是盧比歐照川普「美國優先」精神的理解來擘劃的戰略。因此盧比歐對美國軍國大事的話語權也可能直追當年的季辛吉。某種程度透露出川普對盧比歐的信任以及仰賴。



信任部份,盧比歐上任之前就常被媒體唱衰他可能做不到兩年。當然盧比歐過往的鷹派傾向和川普本人及親近的MAGA人士可能格格不入。然而從盧比歐在烏俄戰爭的應處可以看得出來,盧比歐對川普展現的不只是忠心,還有相當好的政治能力,能在取得川普信任之餘還能找到施展自己能力及理念的空間。這也是我們並不完全看衰盧比歐的原因。



盧比歐不是政治素人,而是個有14年參議員經歷的政治人物。他有理念,但也一定是個人精。華盛頓郵報報導指出,盧比歐不帶幕僚進國務院、不強勢攬權、不強加新保守主義意識形態、甚至重用MAGA派的國務院政策規劃主任安東(Michael Anton)和公共外交次卿畢提(Darren Beattie),就是為了能保有自己的政治資本,避免步上波頓(John Bolton)和麥馬斯特等和川普鬧翻而被川普開除的前國安顧問後塵。目前看來成效不錯,包括盧默及班農(Steve Bannon)等MAGA派意見領袖目前都對盧比歐相當服氣。相對而言,民主黨參議員范霍倫(Chris Van Hollen)則嘲笑「盧比歐的MAGA大腦移植手術非常徹底」。



財政部長貝森特在全球關稅大戰的亂局中,敲定貿易談判迅速穩定各國信心。(美聯社檔案照)

此外,盧比歐的能力可見是受到川普肯定的。上任百日,可以看得出川普是「內事不決貝森特,外事不決盧比歐」。這兩人辦事牢靠,能貫徹川普意志,能調和鼎鼐,更重要的是,他們還能收拾馬斯克(Elon Musk)、副總統范斯(JD Vance)、國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)、白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)等人留下的爛攤子。



財政部長貝森特(Scott Bessent)能在全球關稅大戰的亂局中敲定貿易談判迅速穩定各國信心,甚至與中方開始接觸談判,讓川普得以脫離和聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)和習近平對峙的僵局。盧比歐則是在馬斯克大砍國際開發總署及國務院經費、川普及范斯得罪烏克蘭及歐洲各盟友時,與烏克蘭談判代表凱洛格(Keith Kellogg)及貝森特說服了烏克蘭達成礦產協議,也讓烏俄可能在土耳其開始商議停火。

在外界看來,盧比歐的地位一度因為和馬斯克對槓看似岌岌可危。但隨著馬斯克退場,盧比歐兼任國安顧問,甚至連川普都鬆口他和范斯都是2028年可能接班的人選。川普曾說:「每當我有麻煩時,我會找馬可,他就幫我解決麻煩」,足見川普對他的倚重。相信無論是親身觀察,還是看到民調及市場反應,川普應該都能體會到,治國不能光靠網紅和民粹口號,還是需要真正的幹才良臣。



或許我們也能從中得知,川普的「劇場政治」總是把話講到最滿、戲劇張力一定要開到最滿(例如他跟澤倫斯基在全球觀眾面前吵架完後講說「This will be a great Television」,顯然能否上相比實際外交關係還要重要得多)但是民主體制當中會有很多機制讓領導者的劇場政治就停留在劇場階段,實際上的運作仍然要回歸到體制,會受到官僚體制、國會、以及司法體系等機制來平衡(checks and balance)。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書

