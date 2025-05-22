照護線上》【世界氣喘日專訪】不可依賴急救藥物！規律使用維持性藥物，才能降低氣喘發作風險，胸腔專科醫師圖文解說

2025年5月6日是「世界氣喘日」，今年的主題希望強調「讓氣喘吸入治療更普及」。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民醫師表示，很多患者對於「長期規律使用吸入型藥物」仍存在誤解，甚至排斥。其實氣喘是一種慢性呼吸道發炎疾病，因此治療上就不能只在發作時才用藥。唯有透過長期且規律地使用藥物，尤其是以吸入型類固醇為主的控制藥物才能有效抑制氣喘的發炎反應。

◎ 照護線上

（取自貼文）

「那是一位50歲男性，在工作時因為嚴重氣喘發作而被送到急診室，到院時已無法自行呼吸。由於狀況非常嚴重，最後甚至需要動用葉克膜（ECMO）來搶救。」馬偕紀念醫院胸腔內科劉景隆醫師表示，「經過詢問才曉得，患者平時都是依賴短效支氣管擴張劑。由於長期缺乏有效控制，氣喘才會持續惡化，甚至危及性命。」

2025年5月6日是「世界氣喘日」，今年的主題希望強調「讓氣喘吸入治療更普及」。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民醫師表示，很多患者對於「長期規律使用吸入型藥物」仍存在誤解，甚至排斥。其實氣喘是一種慢性呼吸道發炎疾病，因此治療上就不能只在發作時才用藥。唯有透過長期且規律地使用藥物，尤其是以吸入型類固醇為主的控制藥物才能有效抑制氣喘的發炎反應。

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臨床上，很多病人會因為症狀減輕就自行停藥，等到病情加重才又回來就診。這樣的做法不僅無法控制病情，還會導致發炎越來越嚴重、肺功能逐漸惡化，甚至增加急診或住院的風險。

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治療氣喘的藥物可大致分為「急救藥物」與「長期控制藥物」，臺北榮民總醫院胸腔部周昆達醫師指出，「急救藥物」主要是短效型支氣管擴張劑，在氣喘急性發作或症狀出現時使用，能迅速改善呼吸不順、喘鳴等症狀，藥效至多可維持約4至6小時。「長期控制藥物」才是治療氣喘的核心，主要是吸入型類固醇，能夠抑制支氣管慢性發炎，降低急性發作的風險。

「經常有患者問，醫師你開的藥有沒有類固醇？」周昆達醫師說，「我們都會仔細說明，吸入型類固醇是控制支氣管發炎的關鍵，因為藥效集中在呼吸道，所以全身性副作用極低。穩定控制發炎，可避免氣喘惡化、反覆發作、甚至造成肺功能不可逆的損傷。吸入型類固醇要持續規律使用，短效型支氣管擴張劑僅適合在緊急狀況時使用，不可過度依賴。」

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氣喘患者隨意停藥，其實會有危險。劉景隆醫師解釋，雖然氣喘表面上看起來是咳嗽、喘鳴或呼吸困難，但背後真正的病因是「慢性發炎」。當發炎長期未被控制時，氣喘容易反覆發作，每一次急性惡化都可能導致肺功能惡化、急性呼吸衰竭，甚至需要插管、使用呼吸器，嚴重可能導致死亡。

「氣喘治療是要『預防發作』，而不是『等發作再處理』。」劉景隆醫師強調，「過度依賴短效型支氣管擴張劑，可能掩飾病情惡化，導致急性惡化如同海嘯般來襲！」

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透過持續不斷的宣導，希望能讓患者理解「規律用藥」的重要性，陳育民醫師說，理解重要性後，患者才會主動配合，進而避免氣喘反覆發作與病情惡化。醫師會根據患者的狀況與生活作息選擇合適的維持性藥物，幫助他們養成穩定、規律的用藥習慣。

「氣喘若沒有持續穩定的控制，任何時候都有急性發作的風險！」周昆達醫師說，氣喘的治療目標是達到完全不發作、肺功能正常、不影響生活品質。吸入型類固醇的劑量極小，且藥效集中於呼吸道，副作用遠低於口服藥物，是安全、有效的標準治療方式，即使在懷孕期間都可以安心使用。

近年來，氣喘藥物持續進步，目前已有長效性的維持性吸入劑藥物，大幅提升便利性與患者的配合度。周昆達醫師說，「經過正確衛教與選擇合適的吸入劑後，患者穩定用藥下，病情控制得非常穩定，幾乎沒有再使用口服類固醇，也很少急性發作。」

針對氣喘患者使用吸入型類固醇合併長效支氣管擴張劑作為維持治療，已是一線標準治療，也都納入健保給付。劉景隆醫師說，請患者務必積極與醫師配合，規律且正確地使用吸入型藥物，並定期追蹤肺功能，才能有效控制氣喘，降低急性發作的風險！

筆記重點整理

● 氣喘的治療目標是達到完全不發作、肺功能正常、不影響生活品質。吸入型類固醇的劑量極小，且藥效集中於呼吸道，副作用遠低於口服藥物，是安全、有效的標準治療方式，即使在懷孕期間都可以安心使用。目前的維持性藥物，可以大幅提升便利性與患者的配合度。

● 氣喘是一種慢性呼吸道發炎疾病，因此治療上就不能只在發作時才用藥。唯有透過長期且規律地使用藥物，尤其是以吸入型類固醇為主的控制藥物才能真正抑制氣喘的發炎反應。

● 治療氣喘的藥物可大致分為「急救藥物」與「長期控制藥物」。「急救藥物」主要是短效型支氣管擴張劑，在氣喘急性發作或症狀出現時使用，能改善呼吸不順、喘鳴等症狀，藥效至多維持約4至6小時。「長期控制藥物」才是治療氣喘的核心，主要是吸入型類固醇，能夠抑制支氣管慢性發炎，降低急性發作的風險。

● 氣喘患者隨意停藥，其實會有危險。雖然氣喘表面上看起來是咳嗽、喘鳴或呼吸困難，但背後真正的病因是「慢性發炎」。當發炎長期未被控制時，氣喘容易反覆發作，每一次急性惡化都可能導致肺功能惡化、急性呼吸衰竭，甚至需要插管、使用呼吸器，嚴重可能導致死亡。

本文經授權轉載自【照護線上】【世界氣喘日專訪】不可依賴急救藥物！規律使用維持性藥物，才能降低氣喘發作風險，胸腔專科醫師圖文解說

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