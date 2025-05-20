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自由開講》無懼中馬「一中」聲明 台灣用實力定位與國際連結

2025/05/20 17:00

◎ 波妞

操弄聯合聲明，掩蓋不了主權現實

中國與馬來西亞聯合聲明中宣稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，這種陳腔濫調式的政治宣示，雖不新鮮，卻再次暴露中國企圖透過外交手段孤立台灣的策略性施壓。外交部第一時間嚴正反駁，重申台灣是主權獨立國家的事實，並非中華人民共和國的一部分。從法理、制度、實際運作層面來看，台灣早已具備所有主權國家的要件，包括民主選舉、完整政府體系、獨立司法等。這樣的現狀，正是中國長年來無法吞下的「地緣政治之痛」。

中國國家主席習近平（左）4月16日訪問馬來西亞，與首相安華（右）於布城官邸見證簽署多項合作協議。（路透）中國國家主席習近平（左）4月16日訪問馬來西亞，與首相安華（右）於布城官邸見證簽署多項合作協議。（路透）

台灣的實力與價值，不容抹滅

中國操作對台話語權，並聯合他國發表「一中聲明」，反映的其實是對台灣國際地位日益鞏固的焦慮。尤其馬來西亞作為我國重要經貿夥伴，此次附和中國言論，雖令人遺憾，但也提醒我們：面對紅色滲透與經濟脅迫，台灣必須強化多元經貿布局、深化民主盟邦合作。事實上，台灣的晶片產業在全球供應鏈中不可或缺；我國公共衛生在COVID-19期間的表現也獲國際廣泛肯定。這些都是台灣「被看見」的真實憑據。

國際挺台，是對中國脅迫的反制

歐洲議會4月2日通過決議，明確譴責中國在台海及南海的脅迫行為，這不僅是對中國破壞區域穩定的反擊，更是對台灣堅守民主價值的肯定。美國、日本、歐盟等民主國家相繼重申維護台海和平、反對片面改變現狀的立場，說明國際社會並未被中國所操弄的「一中論述」蒙蔽。這些具體聲援，有力對抗了中國試圖主導區域秩序的霸權姿態。

歐洲議會大會4月2日通過對歐盟外交及安全政策評估報告決議文，譴責中國在台海及南海的脅迫行為。圖為歐盟外交事務高級代表卡拉斯。（法新社）歐洲議會大會4月2日通過對歐盟外交及安全政策評估報告決議文，譴責中國在台海及南海的脅迫行為。圖為歐盟外交事務高級代表卡拉斯。（法新社）

民主制度與國防意志，是台灣最大底氣

面對中國政治攻勢，台灣展現的不是恐懼，而是制度成熟與民意堅定。從政府積極外交斡旋，到民間公民社會的自由辯論與多元聲音，形成對抗認知作戰的「雙軌防線」。國軍近年強化自我防衛能力，配合不對稱作戰策略，更讓敵對勢力清楚感受到台灣不會坐以待斃，而是有能力、有決心保衛家園。

台灣前行，靠的是堅定與連結

台灣不是中國的一部分，這不只是歷史事實，更是全球越來越多國家的共識。我們要做的，不只是反擊虛假的政治聲明，更要積極走出去，深化與志同道合國家的合作，不論是經濟、科技或安全領域，台灣都能是重要且可靠的夥伴。唯有如此，才能讓更多人理解台灣，並選擇站在歷史正確的一邊。面對中國的壓迫，台灣更應自信前行，成為全球民主價值的堅實堡壘。

（作者為淡江大學戰略事務研究所助理）

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