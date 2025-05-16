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矢板明夫觀點》日媒專訪／ 翁曉玲稱「統一是最終目標」的負面影響

一個台灣國會最大黨的立法委員，竟然有這樣的認知，會讓國際社會對台灣產生誤解。
矢板明夫

矢板明夫

2025/05/16 21:00

 ◎ 矢板明夫

國民黨立委翁曉玲近日接受日本媒體「日經亞洲」專訪時，提及「我們是中國人」，並表示「兩岸的和平統一當然是我們的最終目標」。指出雖然現在可能無法立即實現這一個目標，但兩岸持續互動、溝通，可能可以慢慢改變！並指責民進黨政府「大幅減少了與中國的互動，會使台灣人成為被孤立的井底之蛙。」

國民黨立委翁曉玲。（資料照）國民黨立委翁曉玲。（資料照）

自認中國人 並喊台灣不應提升國防預算

翁曉玲同時認為，「台灣不應該提升國防預算」，並質問道「大陸不是一個民主國家嗎？」指出民進黨執政下，台灣聲稱自己是自由民主國家，「但在我看來有相當多問題」。最後，她也批評道「『中華民國台灣』就是民進黨搞台獨的手段。」對於目前台灣多數年輕人認為自己是台灣人，而非中國人，且選民讓民進黨連續3次執政的現況，翁曉玲認為「年輕人要嘛天真，要嘛就是被民進黨政府的教育體系灌輸、洗腦太深」。

翁委員認為自己是中國人，並將兩岸的和平統一當作自己的目標。這些主張，屬於個人的自我認知和政治訴求，外人應該尊重。但是，她認為「共產黨治下的中國是一個民主國家」、「不和中國互動就會變成井底之蛙」，這些想法並不符合國際主流社會的常識。

一個台灣國會最大黨的立法委員，竟然有這樣的認知，會讓國際社會對台灣產生誤解。

翁委員還主張「台灣不應該提升國防預算」。這種說法，會增加台灣的風險，對台灣非常不利。示意圖。（資料照）翁委員還主張「台灣不應該提升國防預算」。這種說法，會增加台灣的風險，對台灣非常不利。示意圖。（資料照）

同時，翁委員還主張「台灣不應該提升國防預算」。這種說法，會增加台灣的風險，對台灣非常不利。因為近年來，國際社會普遍認為，中國正在加大對台灣的軍事壓力，台灣海峽的軍事對立正在加劇。

阻中攻台 日韓紛增國防預算、台灣豈能自棄？

日本、韓國等國家都在增加國防預算。主要目的之一就是嚇阻中國、不讓其對台灣有非分之想。如果這個時候，當事者的台灣表現出不重視自己的國防的話，會讓日韓等周邊國家誤認為台灣並不想捍衛自己的主權和生活方式。這些國家的民眾支持台灣的決心就可能會發生動搖。

「日經亞洲」不僅在日本，在全亞洲都具有一定的影響力。翁委員這篇訪談對台灣的國際形象來說，絕對是負面大於正面。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書


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