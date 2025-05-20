自由開講》「台和1號」亮相 國防自主邁入無人獵雷新時代

◎ 茜茜

面對中共日益加劇的軍事壓力，台灣海軍過去十年積極強化水面艦隊反封鎖能力，雖新型獵雷艦計畫未竟全功，快速布雷艇卻陸續成軍；為彌補反水雷戰力缺口，海軍於2025年初首度對外公開徵求無人船與水下無人載具，反映其朝無人化、機動化方向發展的決心；此舉也展現我國邁向國防自主的意志，並藉由產學研合作，尋求在高風險台海環境中建立更具韌性的水下戰力。

台灣海軍積極強化水面艦隊反封鎖能力，圖為2024年國軍春節加強戰備操演期間，演練水雷施放的海軍陸戰隊快速布雷艇。（資料照）

海軍反水雷戰略轉型的需求與困境

過往台灣獵雷艦隊老舊，無法應對中共可能以潛艦、水雷封鎖港口的威脅，長期以來反制水下威脅的戰力嚴重不足，海軍雖曾規劃新型獵雷艦採購，卻受制於預算與慶富案陰影；如今轉向無人化系統，正是因應高風險海域作戰需求，減少人員損耗的策略調整；然反水雷作戰不僅是技術問題，更攸關台灣整體海上戰略能否自給自足。

請繼續往下閱讀...

台和1號的出現與實質防衛效能

知洋科技公開展示的「台和1號」為台灣第一款針對海軍獵雷任務開發的軍用級水下無人艇；具備模組化聲納裝備，可執行偵搜、主控、反制任務，艇體與電池等逾半零組件為MIT製造，具備一定彈性與量產潛力；若能進一步整合AI影像辨識與聲納資料，即可在面對中共布雷與潛艦封鎖時，提高我方港口清掃與航道開闢效率，有助於維持戰時海上機動能量。

「台和1號」為台灣第一款針對海軍獵雷任務開發的軍用級水下無人艇。（資料照）

國防自主是否能有效反制中共侵擾？

台灣過去國艦國造經歷高低起伏，但以台和1號為例，顯示民間能量可補軍方缺口；雖尚未形成完整獵雷作戰系統，卻為國防自主奠定基礎，對比中共大規模兩棲演訓與水雷佈設實力，我方無人載具發展仍處起步階段；但透過制度支持、軍民合作與創新研發，有望建立精準、快速、低風險的防禦網絡，提升整體作戰靈活度。

面對未來戰爭，還需哪些無人武器？

因應中共未來可能運用大量無人機、無人艦進行飽和攻擊，我國海軍可進一步發展以下系統：一、可部署於外島的固定或可移動式智慧水雷監控系統；二、高續航無人水面艦艇，用於偵測與破壞來襲水雷或潛艦；三、無人反潛系統，建立聯網反制網；四、結合空中與海面無人機的跨域協同平台，這些都是提升前線海防韌性的關鍵方向。

堅實自主防禦，聯合國際反制共軍擴張

面對中共擴張軍力與威嚇行動，台灣不僅要強化軍備，更要在自主發展上取得實質進展，台和1號的出現是國防創新的一步；若能與國際夥伴分享技術標準與情報支援，並透過軍工體系轉型，台灣有能力打造適合自身環境的防衛體系；只有堅實海防、自主研發與國際合作並進，才能讓中共武力犯台終究徒勞無功。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法