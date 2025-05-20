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自由開講》AI晶片首選在台灣生產 效率最高

2025/05/20 11:30

◎ 邱世長

美國總統川普重返白宮前就提「台灣偷美國晶片生意」，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）5月5日接受《福斯商業頻道》節目主持人庫德洛（Larry Kudlow）採訪時更表示，美國發明了所有東西，iPhone、最棒的AI晶片、藥品，為何是美國養活其他國家？質疑AI晶片為何要在「台灣」生產？

美國商務部長盧特尼克不滿美國養活他國，質疑AI晶片為何要在「台灣」生產？（美聯社資料照）美國商務部長盧特尼克不滿美國養活他國，質疑AI晶片為何要在「台灣」生產？（美聯社資料照）

台灣經此一說，彷彿背上了原罪，還背負偷走美國晶片產業的「汙名」，這必須趕快澄清，以免「積非成是」！

商人是最會精打細算的聰明人，AI晶片為何要在台灣生產，不在美國生產？理由很簡單，「晶片戰爭」會衍生成「國家競爭力」之爭，各國都積極想興建晶圓廠，但是台灣的效率最高，其他國家難以望其項背！

台灣興建晶圓廠只需19個月時間，新加坡需要23個月，歐洲則需要34個月，美國卻需要38個月，美國興建晶圓廠是在台灣興建晶圓廠的2倍時間，商人的首選當然是在台灣興建。台灣是24小時「全時」趕工，這涉及文化層面，其他國家如何去「複製台灣的成功經驗」？

如果沒有「政治因素」的考量，AI晶片當然是選在台灣生產！這才是當今晶片多半是「美國設計，台灣製造」的主要原因！

試想，蓋一座晶圓廠，並不是蓋汽車廠，價格非常高昂，是一項高資本的投資，而且未必能獲利！英特爾、三星或台積電等企業，晶圓廠建置成本超過200億美元（約台幣6千多億元），台灣興建晶圓廠的時間最短，品質最高，效率最好，獲利最佳，這才是台灣成為晶片王國的主因！

台灣興建晶圓廠的時間與成本，僅是美國的一半，首選當然是在台灣！

台積電選擇在美國亞利桑那州興建晶圓廠，甚至打算增加在美投資金額1,650億美元以驅動人工智慧未來，包含新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施及一間研發中心等，這是「服務美國客戶」，也是促進「台美關係」的實證，絕非「台灣偷美國晶片生意」！

（作者為教育人員）

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