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自由開講》慎防中共滲透 台灣國會與宮廟匪影幢幢

2025/05/23 13:00

◎ 愚工

綜合外媒報導，3月19日，山東同鄉會會長、紐約法拉盛安僑酒店老闆安權忠（Quanzhong An）在紐約東區聯邦法院被判處20個月監禁，罪名是充當中共政府的非法代理人，參與「獵狐行動」強迫美國居民返回中國。此外，59歲的安權忠被判支付約500萬美元的罰款，其中包括約130萬美元的賠償金支付給受害者（化名JD）及其家人。安權忠刑滿後可能面臨被遣返回中國。

安權忠。（圖擷取自@xczyuan 社群平台「X」）安權忠。（圖擷取自@xczyuan 社群平台「X」）

根據法院資料，安權忠自2017年起參與「獵狐行動」計劃，通過騷擾、威脅和恐嚇手段，意圖迫使美國居民JD遣返回中國，以提升自己在中共政府中的地位，並獲取經濟利益。安權忠是紐約華人商業總會以及法拉盛多個文化團體的負責人。

安權忠是中共海外「抓耙子」的典型：寄生社團，以商人或某種職業身分面對社會，「聽黨指揮，跟黨走，陷害忠良」。安權忠這樣的共匪，在國內各行各業時有所聞，在立法院更扎堆作亂。

台灣身處國際抗中第一島鏈，加上兩岸的特殊關係，成為中共無聲滲透侵略的重災區。（路透檔案照）台灣身處國際抗中第一島鏈，加上兩岸的特殊關係，成為中共無聲滲透侵略的重災區。（路透檔案照）

立法院的「匪影幢幢」，在宮廟圈亦不遑多讓。新成立的《鏡報新聞網》5月1日獨家披露中國透過親共的台灣黑幫分子協助情蒐，製作了一份約3萬字的「台灣黑幫武裝勢力分佈圖」，並註記收買預算及滲透風險，讓各界大為震驚。

總編輯邱銘輝日前接受專訪時透露，宮廟圈除了黑影幢幢，還有匪影幢幢。例如2023年9月12日，中共發表的【兩岸融合發展示範區的意見】就明訂透過「個人祖籍尋根」與「宮廟尋根」作為滲透的戰略戰術。

安權忠是中共無聲侵略國際社會的縮影，台灣身處國際抗中第一島鏈，加上兩岸的特殊關係，更是被中共無聲侵略的重災區

藍白兩黨與宮廟不只黑影幢幢，更是匪影幢幢，注意就在您身邊的安權忠，大家一起為確保您與台灣社會的安全盡一份國民的義務與責任

（作者業商）

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