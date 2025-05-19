自由開講》「國際交流不是只有中國」 世界才是教室

◎ 謝昱民

近來針對暑假期間許多學生不論是接受招待，或是自行組團去中國進行交流，教育部長表示「赴中國風險高，國際交流不是只有中國」，本人對於部長的見解深表贊同，去中國可能會很好玩，但是玩不是交流的目的。

南投縣北山國中2014年起，除了疫情期間，幾乎每年都以背包客的方式帶學生出國。（作者提供）

南投縣北山國中是一所偏鄉的小校，全村只有二條路，目前全校學生也只有35位。然而，自從2014年起，我們除了疫情期間，幾乎每年都以背包客的方式帶學生出國。為了不讓學生的經濟壓力太重，減輕家長負擔，從規劃到成行的一切事務我們全都自己來，有能力就不用花大錢，學生要用能力解決問題，而不是花錢買享受。

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玩不是帶學生出國的主要目的，使用英文、學習國際禮儀，把世界當教室才是背包課的目的。（作者提供）

就這樣，我們第一年帶了26位師生去京都走讀了10天，第二年21位師生去爬富士山，這十一年來有許多外校生都一同參與了我們背包客背包課活動，甚至台中女中、新竹知名私立中學、台大、政大、師大…等學生都跟著我們一起走遍了日本、歐洲、美國等地，去參觀UCLA、柏克萊、MIT、哈佛等頂尖大學。我們更有畢業生一邊唸醫學院，一邊旅遊全世界。

旅外過程中，我們會要求學生自行去採買食材，用當地人的方式在國外旅行，才能體會不一樣的生活，也才能具備國際化的視野，買不到豆豉，就要會用替代食材，沒有網路就要知道怎麼開口問路。

學生透過背包客背包課活動，用當地人的方式在國外旅行，才能體會不一樣的生活，也才能具備國際化的視野。（作者提供）

學生曾經要求去中國，我的回應是：玩不是我們的主要目的，使用英文、學習國際禮儀，把世界當教室才是背包課的目的。去中國同樣使用中文的地方，能力不會提升。勇敢自信的走向國際，才會開拓眼界、能力提升。

世界才是教室，學習才能走得更遠，勇敢的走向國際，學習良好的品德，跟世界做朋友，才是學生交流的目的。我相信位處偏鄉的北山國中都能，全台其他學校更能走出去！只要具備好基本的生活與溝通技能，不需要招待或安排，你一樣能走遍天下！

（作者為南投縣立北山國中教師）

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