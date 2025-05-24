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自由開講》失智症照護新視角：讓治療走出診間、走入希望的旅程

2025/05/24 09:30

◎ 周金城

當我們談論失智症時，總是難免聚焦在「失去」：記憶的消逝、能力的退化、角色的轉變。然而，在全球高齡化浪潮席捲之際，越來越多國家開始重新思考失智症的照護模式，不再只是「延緩失能」，而是讓患者活出「新生活的可能」。

在全球高齡化浪潮席捲之際，失智症的照護模式，不再只是「延緩失能」，而是思考如何讓患者活出「新生活的可能」。（圖取自shutterstock）在全球高齡化浪潮席捲之際，失智症的照護模式，不再只是「延緩失能」，而是思考如何讓患者活出「新生活的可能」。（圖取自shutterstock）

所謂「新視角的照護」，不再是侷限在藥物或診間中的醫療處置，而是回歸生活本身，透過空間設計、社區參與與身心療癒，讓照護更貼近人性，讓患者感受到自己仍有價值、仍有連結

以日本為例，早在十多年前，厚生勞動省便推動「認知症共生社會」理念。九州的大牟田市實驗性地打造出「失智友善社區」，居民接受失智症教育訓練、商店貼上友善標章、警察與計程車司機也受訓協助患者回家，失智者不再被隔離，而是在社區中自然生活。這樣的模式強調「生活即照護」，而非以醫療為唯一主軸。

再看荷蘭，阿姆斯特丹郊區的「霍格威村」是一座為中重度失智患者設計的生活村落，裡面沒有白袍醫師，只有仿真的超市、咖啡廳與廣場。患者在熟悉的日常中，自在地過日子，護理人員則化身為鄰居、服務員，提供潛在但無壓力的照護。這種設計證明了：安全與自由並非對立，生活質量與疾病進程同樣重要。

台灣的「熱蘭遮失智症協會」則提供了第三種視角。他們讓治療走出醫院，走入山林、走入呼吸之中。那一段段看似平凡的健走、深呼吸練習，實則是一種重建身體節奏、恢復存在感的溫柔革命。這讓我們反思，真正的治療，不只是給藥，不只是測記憶表現，更是讓患者在生活中感受到「我還是我」的價值。

熱蘭遮失智症協會去年舉辦「從鹿耳門到熱蘭遮」健走活動，透過平凡的健走、深呼吸練習，來重建身體節奏、恢復存在感。（擷取自社團法人大臺南熱蘭遮失智症協會臉書）熱蘭遮失智症協會去年舉辦「從鹿耳門到熱蘭遮」健走活動，透過平凡的健走、深呼吸練習，來重建身體節奏、恢復存在感。（擷取自社團法人大臺南熱蘭遮失智症協會臉書）

未來的失智症照護，不應只仰賴藥物突破。正如最新一代阿茲海默症藥物雖能延緩退化，卻難以恢復已失去的認知功能。在這樣的限制下，生活模式的創新反而可能帶來更多驚喜。正如一位荷蘭設計師曾說：「我們不是在治療一個疾病，而是在照顧一個人。

因此，我們需要的是一場觀念的轉變。政府政策應該支持社區型照護，設計友善空間與活動；醫療單位應跨界合作，引入藝術、音樂、自然療癒等元素；社會大眾也需要理解，失智症不是絕望的終點，而是一段需要耐心與創造力同行的旅程。

願我們都能成為這段旅程的同行者，不只是提供幫助，而是創造新的意義、新的回憶，甚至新的生活方式。因為對失智症患者而言，「治療」的終極目標，不是回到過去，而是活出當下——這，就是照護新視角帶來的希望

（作者為熱蘭遮失智症協會理事）

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