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黃澎孝練「孝」話》難道：川普是想要《統一中國》嗎？

美國總統川普12日在白宮記者會上，評論美中貿易談判的結果時，突然提及：這有利於「統一與和平」（unification and peace）。這可讓我和我的老長官丘衛邦將軍等等等一票堅持：以中華民國的「三民主義」統一中國的《正藍軍》、《老統派》們一陣歡欣雀躍！
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2025/05/16 12:55

◎ 黃澎孝

美國總統川普12日在白宮記者會上，評論美中貿易談判的結果時，突然提及：這有利於「統一與和平」（unification and peace）。這可讓我和我的老長官丘衛邦將軍等等等一票堅持：以中華民國的「三民主義」統一中國的《正藍軍》、《老統派》們一陣歡欣雀躍！

美國總統川普12日在白宮記者會上，評論美中貿易談判的結果時，突然提及：這有利於「統一與和平」（unification and peace）。（路透）美國總統川普12日在白宮記者會上，評論美中貿易談判的結果時，突然提及：這有利於「統一與和平」（unification and peace）。（路透）

遙想1981年3月29日，蔣經國總統以中國國民黨主席身份，召開十二全大會時，提出「貫徹以三民主義統一中國案」。掐指一算，已過了44年，雖然我等「三統派」（三民主義統一中國派啦）整整等了大半輩子，如今總算終於等到了美國總統川普他老人家開了尊口，親自當眾表白支持unification and peace的一天！

於是，一眾老驥伏櫪，壯心不已的七八十歲老漢們，今晚特地選在台北市某大飯店，隆重席開一桌以示熱烈慶祝⋯⋯。

1981年3月29日，蔣經國總統以中國國民黨主席身份，召開十二全大會時，提出「貫徹以三民主義統一中國案」。（維基百科）1981年3月29日，蔣經國總統以中國國民黨主席身份，召開十二全大會時，提出「貫徹以三民主義統一中國案」。（維基百科）

孰料，今兒一大清早，丘衛邦老將軍氣急敗壞地給我打了一個電話說，他不但親眼看了川普總統那天講話的現場視頻，也去google 了美國網絡上川普講話的原文，都沒有看到有《Republic of China》或《Taiwan》這個字啊？？？？

這怎麼可能呢？

丘衛邦將軍留美多次，還曾僑居舊金山好幾年，英文啵棒的棒！不應該搞錯了英文字吧？會不會是87歲的他老人家，眼睛花了吧？於是，只好我這小老頭兒親自出馬啦！

一查再查又三查！還真是沒有《Republic of China》或《Taiwan》吔！

不信妳看—-

我從美國的網站download 下來的川普總統講話原文：

They've agreed to open China,
fully open China, and I think
it's going to be fantastic for China,
I think
it's going to be fantastic for us,
and I think
it's going to be great for unification and peace.

中文翻譯如下：

他們已經同意開放中國，全面開放中國。我認為這對中國有利，我認為這對我們也是好事，我認為這也有利於統一與和平。」

我仔細閱讀再三，又再四反覆思量、推推敲敲了好幾番⋯⋯。

我不得不承認：川普講話內容委實沒有半字提到台灣，應該是不關我們台灣的事吧？

但是，川普這番即席講話，所講的固然是美中兩國之間貿易談判的事，但在他僅僅40個英文單字的講稿中，竟然提到《China》有三次之多！另外還有一次提到《us》「我們美國」。因此，不論從全文或個別內容來看，都僅只與美中兩國有關而已。換言之，從邏輯上來推敲，這個《unification》「統一」當然只跟美國和中國有關而已！

這下子，可就令人細思極恐了！

莫非!? 莫非!? 是

美國川普總統想要「統一」中國是嗎!?

沒錯啊！

美國總統川普在談論美中貿易談判結果時，提及「unification」，原來是川普想要「統一」中國!?（取自貼文）美國總統川普在談論美中貿易談判結果時，提及「unification」，原來是川普想要「統一」中國!?（取自貼文）

川普總統就職以來，不是說了好幾次要「統一」加拿大，讓加拿大成為美國的第51州嗎？

人家加拿大的面積有998萬4670平方公里。而中國的面積也才960萬平方公里而已。

換言之：面積937萬2610平方公里的美國既然可以統一加拿大成為美國的第51州。退而求其次，把國土面積還不如加拿大的中國，統一為美國的第51州，也無不可啊？

問題是，當美國統一中國後，如果還想要「武統台灣」？那可如何是好呢？

看來：今兒晚上這頓飯，很有可能會演變成為「鴻門宴」，另一類的「統獨之爭」恐怕是少不了的了！

唉！

我是要去跟美國投降以求統一呢？

還是繼續堅持：《三民主義統一中國》下到地獄去呢？

真是傷腦筋啊！

但可否只「傷腦筋」，而別「傷頭毛」可乎？

君不見，可憐我這頂上頭毛已所剩無幾，實在不堪再傷囉！

老天爺啊！

川普大帝啊！

放我頭毛一把吧⋯⋯！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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