黃澎孝練「孝」話》難道：川普是想要《統一中國》嗎？

美國總統川普12日在白宮記者會上,評論美中貿易談判的結果時,突然提及:這有利於「統一與和平」(unification and peace)。這可讓我和我的老長官丘衛邦將軍等等等一票堅持:以中華民國的「三民主義」統一中國的《正藍軍》、《老統派》們一陣歡欣雀躍!

◎ 黃澎孝

美國總統川普12日在白宮記者會上,評論美中貿易談判的結果時,突然提及:這有利於「統一與和平」(unification and peace)。(路透)

遙想1981年3月29日,蔣經國總統以中國國民黨主席身份,召開十二全大會時,提出「貫徹以三民主義統一中國案」。掐指一算,已過了44年,雖然我等「三統派」(三民主義統一中國派啦)整整等了大半輩子,如今總算終於等到了美國總統川普他老人家開了尊口,親自當眾表白支持unification and peace的一天!

於是,一眾老驥伏櫪,壯心不已的七八十歲老漢們,今晚特地選在台北市某大飯店,隆重席開一桌以示熱烈慶祝⋯⋯。

1981年3月29日,蔣經國總統以中國國民黨主席身份,召開十二全大會時,提出「貫徹以三民主義統一中國案」。(維基百科)

孰料,今兒一大清早,丘衛邦老將軍氣急敗壞地給我打了一個電話說,他不但親眼看了川普總統那天講話的現場視頻,也去google 了美國網絡上川普講話的原文,都沒有看到有《Republic of China》或《Taiwan》這個字啊????

這怎麼可能呢?

丘衛邦將軍留美多次,還曾僑居舊金山好幾年,英文啵棒的棒!不應該搞錯了英文字吧?會不會是87歲的他老人家,眼睛花了吧?於是,只好我這小老頭兒親自出馬啦!

一查再查又三查!還真是沒有《Republic of China》或《Taiwan》吔!

不信妳看—-

我從美國的網站download 下來的川普總統講話原文:

They've agreed to open China,

fully open China, and I think

it's going to be fantastic for China,

I think

it's going to be fantastic for us,

and I think

it's going to be great for unification and peace.

中文翻譯如下:

「他們已經同意開放中國,全面開放中國。我認為這對中國有利,我認為這對我們也是好事,我認為這也有利於統一與和平。」

我仔細閱讀再三,又再四反覆思量、推推敲敲了好幾番⋯⋯。

我不得不承認:川普講話內容委實沒有半字提到台灣,應該是不關我們台灣的事吧?

但是,川普這番即席講話,所講的固然是美中兩國之間貿易談判的事,但在他僅僅40個英文單字的講稿中,竟然提到《China》有三次之多!另外還有一次提到《us》「我們美國」。因此,不論從全文或個別內容來看,都僅只與美中兩國有關而已。換言之,從邏輯上來推敲,這個《unification》「統一」當然只跟美國和中國有關而已!

這下子,可就令人細思極恐了!

莫非!? 莫非!? 是

美國川普總統想要「統一」中國是嗎!?

沒錯啊!

美國總統川普在談論美中貿易談判結果時,提及「unification」,原來是川普想要「統一」中國!?(取自貼文)

川普總統就職以來,不是說了好幾次要「統一」加拿大,讓加拿大成為美國的第51州嗎?

人家加拿大的面積有998萬4670平方公里。而中國的面積也才960萬平方公里而已。

換言之:面積937萬2610平方公里的美國既然可以統一加拿大成為美國的第51州。退而求其次,把國土面積還不如加拿大的中國,統一為美國的第51州,也無不可啊?

問題是,當美國統一中國後,如果還想要「武統台灣」?那可如何是好呢?

看來:今兒晚上這頓飯,很有可能會演變成為「鴻門宴」,另一類的「統獨之爭」恐怕是少不了的了!

唉!

我是要去跟美國投降以求統一呢?

還是繼續堅持:《三民主義統一中國》下到地獄去呢?

真是傷腦筋啊!

但可否只「傷腦筋」,而別「傷頭毛」可乎?

君不見,可憐我這頂上頭毛已所剩無幾,實在不堪再傷囉!

老天爺啊!

川普大帝啊!

放我頭毛一把吧⋯⋯!

(作者為前國大代表)

