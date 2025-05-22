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自由開講》AI與人性尊嚴～教宗良十四世的首次公開發言看未來挑戰

2025/05/22 20:00

 ◎ 陳擷安

在歷史的關鍵時刻，一位教宗的話語，往往不僅僅是對信徒的指引，更是對全人類價值觀的提醒2025年5月10日，新任教宗良十四世首次公開發言，即將人工智慧（AI）與工業革命並列為「人類面臨的最重大挑戰之一」，此一論斷不僅有其宗教領袖的視角，更透露出當代社會所面對的科技倫理風暴已至臨界點。

天主教樞機主教團選出美國籍的樞機主教普瑞弗斯特，擔任第267任教宗，稱號「良十四世」。（美聯社）天主教樞機主教團選出美國籍的樞機主教普瑞弗斯特，擔任第267任教宗，稱號「良十四世」。（美聯社）

從歷任教宗的命名可見，良十四世是為向19世紀末提出《新事通諭》的良十三世致敬。當年，《新事通諭》以前所未有的方式回應工業革命帶來的勞工與貧富問題，開創了天主教社會教義的現代篇章；而今日，良十四世明確指出，「AI與新工業革命」構成了新時代的挑戰，意味著教廷正試圖重啟道德與科技之間的深層對話。

這並非空泛的宗教言語，而是對人類社會現況的深刻洞察。人工智慧的崛起，帶動生產效率與生活便利的同時，也造成勞動取代、資訊操控、倫理模糊等隱憂。例如在勞動市場上，自動化取代基層人力早已不是預測，而是日常現實，全球無數工人面臨被邊緣化的風險。

在倫理層面，AI能否做出正確判斷？誰來為其行為負責？是否會強化社會不平等？這些問題沒有簡單答案。良十四世指出：「教會提供所有人寶貴的社會教義」，正是試圖重申，科技不能成為逃避人性責任的藉口。AI的進步，不應建立在忽視尊嚴與正義的基礎上，而是應與人文價值共舞，這才是真正值得追求的科技文明。

教宗選擇首次離開教廷，前往兩個意義深遠的地點——一是位於傑納薩諾的聖母聖地。（法新社）教宗選擇首次離開教廷，前往兩個意義深遠的地點——一是位於傑納薩諾的聖母聖地。（法新社）

教宗良十四世的象徵性行動，也與他所傳遞的訊息密切相關。他選擇在首次離開教廷之際，前往兩個意義深遠的地點——一是位於傑納薩諾的聖母聖地，一是教宗方濟各的墳墓。前者代表信仰的根源與祈禱的力量，後者則向方濟各致敬——這位以「環境與弱勢關懷」為其教宗任期核心的現代教宗，正是將教會與當代世界對話推向新高峰的重要人物。

當良十四世在方濟各墳前獻上白花、跪地祈禱的那一刻，他所傳遞的，不只是敬意，更是一種延續責任的承諾。（路透）當良十四世在方濟各墳前獻上白花、跪地祈禱的那一刻，他所傳遞的，不只是敬意，更是一種延續責任的承諾。（路透）

當良十四世在方濟各墳前獻上白花、跪地祈禱的那一刻，他所傳遞的，不只是敬意，更是一種延續責任的承諾——即便面對AI這樣高度技術化、資本化的領域，教會也不會缺席，而是以「人的尊嚴」為中心，堅持其倫理聲音。

值得注意的是，良十四世是歷史上第一位美國籍教宗，這也為他的觀點增添了獨特的文化與政治背景。美國作為全球AI技術發展的領頭羊，其科技與商業勢力可說是影響全世界的節奏。來自這樣國度的教宗，選擇公開將AI列為重大社會議題，無疑對科技大國與跨國企業投下道德震撼彈。

當我們愈來愈習慣由AI決定廣告推薦、由演算法規劃日常行程，甚至討論AI在軍事、法律或醫療領域的應用時，有沒有停下來思考過：我們是否仍是生活的主導者？抑或，已在不知不覺中，將決策與價值判斷交由黑盒子處理？

良十四世的聲音，不該只被視為宗教領袖的發言，而應被視為對「未來社會治理」的重大提醒。我們正處於一個快速演變的交叉點，科技正在顛覆制度、工作與倫理的根本架構，若無清晰的價值指南與人性尺度，未來將會成為冷酷技術的舞台，而非人性光輝的展現場。教宗良十四世提醒我們：真正的進步，不是科技本身的速度，而是我們是否有勇氣在科技面前，堅守什麼該保留、什麼該放手。這才是一場真正屬於人類的革命。

（作者為科技集團法務）

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