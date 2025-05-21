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李忠憲的思考》從紫光到死緩：那年奇遊團擋下的，不只是趙偉國

如今塵埃落定，歷史給了我們一堂沈重的課：產業命脈從來不是靠市場機制就能守住的。有時候，一念之差，代價就是整整一個世代的競爭力。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/05/21 21:00

◎ 李忠憲

紫光趙偉國被判死緩的發文下看到的留言：如果不是奇遊團，他或許不會站在那裡，恨死你們了！

中國紫光集團前董事長趙偉國被判死緩。（圖翻攝自X平台）中國紫光集團前董事長趙偉國被判死緩。（圖翻攝自X平台）

在奇遊團內，引發一連串的討論：

這留言有相當的真實性。我們且不談紫光收購台積電，他們實力實在差太遠，當時老張也不支持。

當時如果不是奇遊團和小英，至少聯發科對紫光而言，可說已經是囊中之物。蔡董不但沒有反對，還親自扮演頭號說客。

即使沒有做到合併，紫光入股聯發科當時是兩情相悅，可以說是板上釘釘，木已成舟的事。

這十年光是靠聯發科的股息收入，紫光就不會破產。

蔡明介現在應該覺得自己那時很豬頭吧！

當時還要跟我們辯論，今週刊都擺好陣了，應該是蔡的幕僚把豬頭拉住才取消。

中國紫光集團前董事長趙偉國趙偉國在2015年、馬英九政府時期，曾揚言「買下台積電，合併聯發科」。（路透社）中國紫光集團前董事長趙偉國趙偉國在2015年、馬英九政府時期，曾揚言「買下台積電，合併聯發科」。（路透社）

如果趙偉國得逞，聯發科之後，台灣檯面上最好的IC設計公司都會被「點名」，大概也沒有人敢拒絕他們的入股，除非你放棄中國市場！

總之，沒有人當壞人。台灣IC設計一線公司全部GG！

全部無法阻擋中資入股！

讓中國牢牢掌握住台灣各大IC設計公司，有這麼大的戰功，趙偉國在中國會立即成為指標性的對台看板人物。他之後在公司內部搞點小錢，應該不會有事！

歷史沒有如果，但這段往事卻讓人不寒而慄。

當初我們深知這件事攸關重大，可能是我們一生中面臨過最艱鉅的挑戰。我自己從未以為會成功，但也沒有放棄努力，沒有讓失敗主義上身。就像面對人生其他難題一樣，我相信唯有盡力以赴，結果雖難由人，但過程不能妥協。

成大教授李忠憲（左起）、台大教授林宗男、交大特聘教授林盈達與中研院院士林長壽等超過150位學者，2014年共同連署發表聲明，反對服貿協議開放第二類電信產業與電腦及相關服務業。（資料照）成大教授李忠憲（左起）、台大教授林宗男、交大特聘教授林盈達與中研院院士林長壽等超過150位學者，2014年共同連署發表聲明，反對服貿協議開放第二類電信產業與電腦及相關服務業。（資料照）

趙偉國本來可以「統戰英雄」之姿風光多年，馬英九政府都已經說好了，聯發科的蔡明介不只說好，還積極扮演，讓趙成為英雄的角色。

如今塵埃落定，歷史給了我們一堂沈重的課：產業命脈從來不是靠市場機制就能守住的。有時候，一念之差，代價就是整整一個世代的競爭力。

我們當年願意當壞人，願意扛罵名，如今回頭看，仍敢大聲說——我奇遊團，我驕傲！

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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