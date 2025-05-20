自由開講》核三除役後的電網韌性

◎ 盧展南

核三除役在即，高雄地區5月9日中午發生電壓驟降，前鎮、楠梓科技產業園區及南科高雄園區等多處受影響，加上日前西班牙、葡萄牙所在伊比利半島的全黑事件，大家對電網韌性更為關心。

葡萄牙電力營運商指出，「罕見的大氣現象」導致西班牙的電網故障，連帶影響到葡萄牙的電力系統也失常。（法新社）

電力系統是大型的動態平衡系統，電網的脆弱性（基礎設施、系統或運轉的弱點）包括容易受到自然、技術和人為威脅的影響。自然威脅包括長期氣候變化，技術威脅通常是不可預測的設備和基礎設施故障。人為威脅涉及誤操作及工程管控不良造成的風險。

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台電不斷進行電網及發電容量投資，發電、輸電與變電場所可擴充場域日漸不足，機組容量超大，設施過度集中，若系統保護協調及維護和新建工程稍有疏失，單一事故有可能造成大的電壓、頻率或線路流量及穩定度擾動，而動態擾動若足以觸發電及輸電設施的保護機制跳脫，蝴蝶效應就會讓過去的大停電劇碼重演。

核三廠5月17日正式除役。（記者蔡宗憲攝）

經濟部及台電不斷重申核三除役的供電情況規劃，由大潭#7（890MW）及興達新複#1（1300MW）替代除役機組。依能源署公告的全國電力供需報告，今明兩年還有其他台電機組會陸續上線，今年夜間電源備轉率有8.5%，明年有10.3%。新燃氣機組容量大，能否穩定、水庫水位、大修機組是否及時回歸及天氣、人為疏失或設備故障風險，是決定近期供電穩定與否的重要因素。

日前伊比利半島的事件，一些人討論是否是因為能源配比不對造成的。歷史告訴我們，從過去大量使用傳統石化燃料的同步電網到近期再生能源占比高的電網，都曾因各種電網事故造成大停電，不論能源配比如何變化，很難保證事故不會發生，重要的是，應強化電網抵擋擾動、適應及復電的能力。

此次西班牙的大停電事故報告尚未出爐，但復電效率已獲得歐盟大力讚揚，整體復電運轉得利於區域間的能源支援、水力及儲能系統調度及西班牙電網運轉商建造之旋轉具有慣量的「同步電容器」。建議台電以國外做法為師，從大量除役的機組中，選擇部分改為無燃料系統的旋轉「同步電容器」，或許有助台電系統慣量和電網穩定。

政府及朝野立委既然決定改變電業法2017年修法，不要求台電必須在2025年底完成廠網分離，並分拆成發電、輸配電、售電等3家公司，打造像樣的電力自由市場，並堅定認為台電維持綜合電業的組織型態，才能確保台灣電網韌性、達成淨零轉型目標，並提高資源投入效益與供電穩定，大家不妨稍安勿躁，拭目以待。

（作者為中山大學電機系教授）



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