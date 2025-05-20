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自由開講》德新總理上台 對中強硬

2025/05/20 13:00

◎ 廖林麗玲

德國新政府上台 挑戰更甚以往

千呼萬喚始出來，德國新政府正式上任。去年因紅綠燈聯盟瓦解，提前在今年二月舉行全國性大選，經兩個多月的籌組，新總理梅爾茨和17位部長總算就職到位。這是由聯盟黨和社民黨組成的大聯合政府，將面臨國內外非常艱鉅的挑戰，對內需提振德國疲弱的經濟、解決嚴峻的社會分化和移民議題。對外，須妥善處理與美國的關係、烏克蘭戰爭等等。而德國新政府對台灣和中國的態度又是如何？

德國總理梅爾茨發表了上任後的首次重要演說，宣布要將德國聯邦國防軍打造為「歐洲最強大的常規軍隊」。（美聯社）德國總理梅爾茨發表了上任後的首次重要演說，宣布要將德國聯邦國防軍打造為「歐洲最強大的常規軍隊」。（美聯社）

台灣現狀的改變 僅能以和平方式進行

今年69歲，來自德西紹爾蘭山區，律師出身的梅爾茨，妻子是法官，育有一子二女。他曾擔任多年的國會議員，是現任基民黨黨主席。

特別值得台灣注意的，梅爾茨新政府的聯合執政協議，白紙黑字寫道：「台灣現狀的改變，只能以和平方式，並且是在雙方達成共識的情形下進行」。協議並提及，自由、穩定與安全的印太地區，符合德國的根本利益等。

2022年8月美國眾議院議長裴洛西來台，中國隨後軍演，當時身為最大在野黨主席的梅爾茨曾表態支持德國國會議員在當年10月來台訪問。（總統府提供）2022年8月美國眾議院議長裴洛西來台，中國隨後軍演，當時身為最大在野黨主席的梅爾茨曾表態支持德國國會議員在當年10月來台訪問。（總統府提供）

2022年8月美國眾議院議長裴洛西來台，中國隨後軍演，當時身為最大在野黨主席的梅爾茨曾表態支持德國國會議員在當年10月來台訪問。而新聯合政府裡的另一黨，社民黨黨主席克林拜爾，也曾在過去受訪時提到，若中國攻台 德國與中國的關係將根本改變。就像烏俄戰爭，全面改變德國和俄羅斯關係一樣。

減少單方面依賴 中國是制度性競爭對手

而有關中國部分，聯合執政協議提到「由於中國的作為，日益凸顯了制度性對立的元素。在這樣的背景下，我們將減少單方面依賴，並奉行去風險政策，以強化我們的韌性。面對中國，必要時，我們會展現堅定和實力」。

整體來說，梅爾茨總理對中國的態度，被德媒歸類為「對中鷹派」，新任外交部長瓦德富也是！相較上屆德國總理和外交部長時常不同調，基本上瓦德富被視為總理人馬，外交政策不至於分歧。只是梅爾茨領導的德國新政府，恐將以脆弱多數，面對鉅大分化，內有極右派虎視眈眈，外有充滿變數的世局。德國未來的不確定性，仍有待梅爾茨總理和團隊，展現腳踏實地的紹爾蘭特質。

（作者是媒體工作者，前駐德記者）

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