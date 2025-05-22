自由開講》藍白戰狼化！ 台灣社會需畫出底線

◎ 康駿銘

不久前國民黨青年軍宋建樑才戴著納粹臂章、拿著《我的奮鬥》，舉納粹手禮來應訊，引來德國及以色列的在台協會譴責，而當時朱立倫不但並未以黨主席身份，為自己黨籍人士的不當行為致歉，僅表示「反對法西斯主義、共產主義」，甚至儘管在宋建樑的舊同學等都表示宋建樑自高中起就是納粹主義的崇拜者，朱立倫仍為其辯稱是出於諷刺民進黨，是對那位忠誠的極端藍營青年的默許。

不久前國民黨青年軍宋建樑才戴著納粹臂章、拿著《我的奮鬥》，舉納粹手禮來應訊。（資料照）

如今，朱立倫作為台灣國會最大黨黨主席，竟然還親自延續這種醜出國際的鬧劇，遭德國在台協會發文直接點名批評令人不安、毫無歷史敏感度，呼籲勿為政治立場而扭曲歷史記憶，用字相當強烈，也清楚表明台灣現行狀況絕對不能與納粹作比喻。以色列、法國、荷蘭、歐盟等駐台協會亦有跟隨。

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然而，朱立倫的回應方式，反而是再以中英雙語發文，提及納粹運用合法程序瓦解威瑪共和的民主體制，不少藍營立委紛紛留言支持相關論述，藍營粉專更是直接以各種荒謬言論反批德國、出征德國在台協會的粉專，國民黨從上到下都已經徹底走向中國式的戰狼化，而這種不問是非、對錯、真假、黑白的橫衝直撞、仇恨煽動，正在頂著「台灣民選的國會最大黨」之名不斷地在攻擊我們的民主盟友，損害台灣在國際上的形象。

國民黨從上到下都已經徹底走向中國式的戰狼化。（資料照）

國民黨以「獨裁」攻擊執政黨與總統，乃至已經無限延伸到民進黨可以同時是極左的共產黨和極右的納粹黨，藍白正在做的，是公然的指鹿為馬，以斷章取義、穿鑿附會的方式來操控輿論、煽動仇恨，衝撞社會的價值觀及扭曲社會對道德、歷史等的定義，要搶奪話語權讓大眾認為「馬」才是那種有角的動物，若然他們手中握有更大的公權力，台灣將會變得如同香港一樣，定義守護自由的香港人變成了十惡不赦的「暴徒」，來合理化港警違法濫權、施暴又勾結黑道是「正義之舉」，這是能對社會造成無法逆轉傷害的危險行為。

台灣社會必須有所回應，不能以沉默助長歪風。而以繼續透過罷免方式收回他們的民意授權，就是最有力、也最符合民主精神的行為。

（作者為台灣基進國際部專員）

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