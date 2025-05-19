沈榮欽國際視野》勿讓中國製路由器成台灣資安漏洞

微軟去年 10 月發表的研究報告也指出，中國駭客大舉利用 TP-Link 產品的安全漏洞，對美國智庫、政府機構、非政府組織以及國防承包商發動網路攻擊。

◎ 沈榮欽

在拜登任期最後一個月，美國商務部、國防部和司法部聯合對中國路由器製造商 TP-Link 發動國安調查，以決定是否全面禁止其產品在美國銷售，留待川普決定。

TP-Link 是全球最大的 WiFi 產品製造商，其實是中企。（路透檔案照）

TP-Link 是全球最大的 WiFi 產品製造商，雖然很多台灣人錯誤地認為這是台灣公司，但其實是個不折不扣的中國企業，於 1996 年在中國創立，並自 2024 年起分拆為兩家獨立實體，其中美國業務設於加州爾灣，中國業務總部則設在深圳。但根據彭博調查指出，TP-Link 美國分部仍在中國保有大量營運，兩家企業恐怕不像其美國負責人趙建軍宣稱般獨立。

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川普上任後，並未如預期禁止 TP-Link 路由器銷售，但是美國司法部對其展開反壟斷調查，是否涉及掠奪性定價等反競爭行為；同時美國商務部也調查 TP-Link 與中國的關係是否對美國國家安全構成「不可接受」的威脅。消息傳來，台灣友訊等相關路由器廠商股價為之大漲。

美國17名參議員日前聯名致函商務部，要求禁止中國路由器製造商TP-Link繼續在美銷售產品。（Karlis Dambrans提供）

現在由阿肯色州參議員 Tom Cotton 領銜，連同另外 16 名國會議員致函美國商務部，指控 TP-Link 與中國政府關係密切，對美國構成「明確且立即的威脅」。

他們指出，TP-Link 產品長期存在安全漏洞，可以為駭客利用，「甚至在美方發現漏洞前就已經取得存取權限」。而且微軟去年 10 月發表的研究報告也指出，中國駭客大舉利用 TP-Link 產品的安全漏洞，對美國智庫、政府機構、非政府組織以及國防承包商發動網路攻擊。因此議員們要求美國商務部基於國家安全，全面禁止銷售 TP-Link 產品。

TP-Link 路由器因為售價低廉，一直受到中小企業的喜愛。（取自TP-Link臉書）

TP-Link 路由器因為售價低廉，一直受到中小企業的喜愛，在台灣也有相當的市佔率，數發部等單位也應該對其產品是否構成國家安全威脅加以調查，別讓其成為台灣資安漏洞。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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