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自由開講》臨床心理師就在您們的身邊

2025/05/15 20:00

◎ 楊啟正

每年的5月15日是臨床心理師節，先祝所有在這塊土地上努力工作、為個案付出的臨床心理師們，佳節愉快！

將近40年前的5月15日，台灣首次有官方文件正式記錄臨床心理科專業人員。圖為臨床心理師工作情形。（桃園療養院提供）將近40年前的5月15日，台灣首次有官方文件正式記錄臨床心理科專業人員。圖為臨床心理師工作情形。（桃園療養院提供）

話說這個節日的由來，是因為將近40年前的今天，台灣首次有官方文件正式記錄臨床心理科專業人員，也代表了「臨床心理師」這個職業的確立。

經過多年的努力，臨床心理師不但是極具專業的醫事人員，且也需要具備國家考試通過之證照方可執業。時至今日，已有約莫3000名具有臨床心理師執照的專業人員，在台灣為民眾的心理健康把關

筆者每每有機會與國際人士或學術專家交流時，提及台灣的臨床心理學（師）有如此豐富的發展，都令他們驚艷！即使連日本、韓國等大眾眼中在亞洲的先進國家，在臨床心理專業的發展上，都對我們充滿了肯定與羨慕。這真的是我們值得驕傲的地方，也是每位臨床心理師的努力打拼而來的！再次感謝大家！

雖然一個專業領域的發展總會遇到許多的挑戰，但臨床心理師不但已從過去在精神醫療領域的付出，走到不同的醫療專業，像是神經醫學、腫瘤醫學、家庭醫學、復健醫學、神經外科學等，甚至亦進入社區場域中，更貼近的以專業、科學的臨床心理知識，跟民眾一起成長與改變。

隨著政府願意挹注更豐富的資源在心理健康領域之上，筆者相信臨床心理學（師）更能紮實地讓民眾更親近自己的心理健康。如果有機會的話，也請跟您身邊所認識的臨床心理好朋友們說聲「臨床心理師節快樂」吧！

（作者為國立政治大學心理學系教授）

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