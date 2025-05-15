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曹興誠八不居士》中國人奴性何時了？

公民意識就是「主人意識」。在這次大罷免中，120萬國家主人顯示出來的力量，讓奴性猶存的國民黨投共幫驚慌失措，方寸大亂，表現出違反邏輯和常識的種種矛盾言行。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/05/15 17:50

◎ 曹興誠

美國憲法於 1789年3月4日 開始實施。然而，1791年（即兩年後）就進行了第一次修正。

為何修正得如此迅速？原因是要加強保障人民權利。

這些修正的主要內容包括：

• 言論、宗教、新聞、集會自由
（第一修正案）
• 擁有與持有武器的權利
（第二修正案）
• 避免不合理搜查與扣押
（第四修正案）
• 正當法律程序與陪審團審判權
（第五至第七修正案）

這些都是對殖民時期英國統治下自由受限的反動，強調人民基本權利不可侵犯。

憲法修正後，美國人自18世紀就開始享有充分的人權；但中國人到今天還活在中共的暴力和謊言之下，毫無基本權利可言。

中國作家魯迅把中國缺乏人權，歸因於中國人不敢反抗的「奴性」圖為上海魯迅紀念館外的魯迅雕像。（中央社資料照）中國作家魯迅把中國缺乏人權，歸因於中國人不敢反抗的「奴性」圖為上海魯迅紀念館外的魯迅雕像。（中央社資料照）

中國作家魯迅（周作人）把中國缺乏人權，歸因於中國人不敢反抗的「奴性」。

魯迅認為，造成中國人奴性的力量有幾項：

一、歷史長期壓迫與封建專制
二、文化與儒家思想的影響
三、被壓迫者的自我矮化與互害
四、對革新者的敵視與「吃人社會」

台灣人自1996年真正邁入民主社會以後，奴性漸退，公民意識取而代之。

公民意識就是「主人意識」。在這次大罷免中，120萬國家主人顯示出來的力量，讓奴性猶存的國民黨投共幫驚慌失措，方寸大亂，表現出違反邏輯和常識的種種矛盾言行。

馬英九2024年4月與習近平在北京「馬習二會」。（歐新社檔案照）馬英九2024年4月與習近平在北京「馬習二會」。（歐新社檔案照）

台灣人明明一直受到中共的威脅壓迫，投共幫不敢反抗，卻自我矮化，頻頻討好中共，說「我是中國人」；然後附和中共，以所謂「反對台獨」，對台灣人進行互害；正好印證了魯迅對奴性的觀察。

馬英九、夏立言這些人沒事跑去中國「認祖歸宗」，也是自我矮化。祭祖應該在自由之地告訴祖先，現在你們已經是公民。但你們跑去奴役之地祭祖，表示你們奴性未退，甘被中共統戰。這樣你們的祖先不會覺得丟臉嗎？

國民黨這些投共幫，身在自由地，卻嚮往奴隸國。我們罷免他們，不是出於恨意，而是因為他們除了自己想做奴才，還要把台灣出賣給極權專制殘暴無比的中共。

這些懦弱的、叛國賣台的奴才，萬無資格作我們的國會議員。不罷免他們，表示我們沒有盡到「主人」的責任，對不起我們現在享有的民主自由。

推動罷免國民黨基隆立委林沛祥的罷免團體「基隆絕沛」持續擺攤，爭取在法定五月廿三日送件截止日提前送件。（資料照）推動罷免國民黨基隆立委林沛祥的罷免團體「基隆絕沛」持續擺攤，爭取在法定五月廿三日送件截止日提前送件。（資料照）

大罷免尚未成功，讓我們再接再厲。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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