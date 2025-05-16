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名家分享~吳奕辰》台灣列全球民主12強

若全球人口為100人，只有1.25人可以投胎到民主12強，所以幾乎是PR99（98.75四捨五入）。
名家分享

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2025/05/16 10:30

◎ 吳奕辰

這張圖實在太重要了，再貼一次，而且這次認真講。

台灣列全球民主12強。（取自貼文）台灣列全球民主12強。（取自貼文）

1. 臺灣不僅名列全球第12，更重要的是，能夠投胎到這民主12強，有多幸運。

2. 如果只是簡單計算全球約200國，臺灣第12名，所以是前6%，PR94，那就太低估了身為臺灣人的幸運值了。

3. 臺灣是這民主12強中，人口第二多的國家，除了第11名的澳洲比臺灣人口多約一百萬之外，前十名的人口都比我們少，而包含臺灣在內的民主12強，人口加總約1億，而全球人口約80億。

4. 換言之，若全球人口為100人，只有1.25人可以投胎到民主12強所以幾乎是PR99（98.75四捨五入）。

5. 然而，臺灣卻有一堆人認為接受PR22的中國統治比較好！！？？（黑人問號.jpg）！！？？

6. 另外，國民黨執政的基隆市和花蓮縣，目前都已有包含政務官和事務官在內的公務員，因為濫用戶政系統個資於罷免行動中而被起訴。這種明目張膽破壞選舉和扭曲政府運作的行徑，通通都可對應到評分項目中

7. 所以如果明年臺灣排名掉出12強之外，國民黨絕對是功不可沒！

（作者為非營利工作者）

本文經授權轉載自吳奕辰臉書

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