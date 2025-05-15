名家分享~苗栗國罷免立委連線》二階未達標 開始秋後算帳？！／ 連署站被告「妨害名譽」

邱姓立委竟以「妨害名譽」為由，對我們設置的常設連署站提出妨害名譽，導致警方偵查隊前往現場「了解情況」。此舉引發連署站志工們極大不安，擔憂自身安全與合法行動是否遭受打壓。

◎ 苗栗國罷免立委連線

今天（0515）上午，罷免團隊接獲令人錯愕的消息——邱姓立委竟以「妨害名譽」為由，對我們設置的常設連署站提出妨害名譽，導致警方偵查隊前往現場「了解情況」。此舉引發連署站志工們極大不安，擔憂自身安全與合法行動是否遭受打壓。

苗栗罷團常設連署站設有「以賭養毒」立牌，被立委邱鎮軍提告妨害名譽。（苗栗國罷免立委連線提供）

目前，律師團與友好的議員皆已第一時間介入協助，並正同步釐清整體狀況。我們也將持續對外說明進展，請大家放心，我們會依法保障所有參與志工的權益與安全。

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這場罷免行動是公民的正當權利，我們相信，民主社會不應以司法手段干擾人民自由表達政治意志的空間。

當警察或其他執法人員未出示「拘票」，或未在現場依法執行「現行犯逮捕」的情況下，您有權拒絕前往任何地點，也有權保持沉默、不配合任何詢問或行動。無論對方如何說明，您都可以選擇不作回應、不予配合。

若遇到上述情形，請立即聯繫苗栗國罷免立委連線（0936-888-399），我們會協助、提供法律支援，確保您的權益受到保障。記得，在未出示「拘票」或未當場依法執行逮捕的情況下，您有權拒絕配合前往、不回答問題，保持沉默是您的法律權利。

本文經授權轉載自苗栗國罷免立委連線臉書

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