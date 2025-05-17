自由開講》清洗成性，戰力成疑─從何衛東落馬看中共軍隊的潰爛

◎ 儀安

「反腐」之名，權鬥之實

何衛東從中共軍委副主席的位置黯然落馬，再次印證中共軍隊內部早已病入膏肓。這位曾被視為「習家軍」核心成員的將領，一路從戰區司令員晉升至軍委副主席，本應是習近平手中最可靠的棋子，卻終究難逃貪腐指控。當連最親信的「自己人」都不能倖免，外界不得不質疑習近平的識人能力與政權穩定性。更令人警覺的是，中共對貪腐的處置從來不只是法治問題，而是政治清算的工具。習近平打著反腐旗號，實際上是在透過一波又一波清洗，重塑軍隊忠誠結構，將潛在異己逐出體制。

中共軍委副主席何衛東（右）因涉嫌貪腐，已被免除職務，左為另一名中央軍委副主席張又俠。（法新社）

人事洗牌下的軍心漂泊

何衛東的倒台，讓軍中另一位副主席張又俠一躍成為唯一具實權的軍委副手。作為軍中資歷最深的元老，張又俠的地位不升反降，恰恰顯示出習近平在軍中布局的變化與不安。尤其張去年還曾與美國前國安顧問蘇利文會晤，外界不禁揣測，其背後的政治資源或許早已超出解放軍體系本身。在這種高層人事動盪不安的情況下，中層軍官更難預測未來、凝聚戰力。當軍心難以為繫，將領互相猜疑，不僅組織效率下滑，更可能讓整體軍事指揮與協同陷入混亂。

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制度性腐敗的結構危機

中共軍隊的腐敗，不是偶發事件，而是制度性副產品。其政治委員制度與任人唯親的升遷機制，早已摧毀專業主義的根基。軍官升遷靠的是政治背景與派系站隊，而非軍事素養與實戰能力。習近平所謂「打造能打勝仗的軍隊」，恐怕不過是政治口號。事實上，當軍隊內部人事清洗頻繁、忠誠高於專業，每一名軍官都活在被鬥垮的陰影之中，誰還會把心思放在強化戰力之上？這種缺乏穩定與專業的軍隊，真能應對高強度的現代戰爭嗎？

中共軍隊的腐敗，不是偶發事件，而是制度性副產品，習近平所謂「打造能打勝仗的軍隊」，恐怕不過是政治口號。（路透）

對台啟示：國軍的專業與穩定是最大優勢

中共軍隊表面現代化，實則內部混亂、黨務干政嚴重，這對台灣國軍而言，反而突顯出我軍制度的優勢。我國國防體系以專業為本，致力於現代化訓練、文武分際清楚，並重視聯合作戰與科技整合能力，這些都是中共難以企及之處。當解放軍深陷內鬥與信任崩潰，台灣應持續穩固國防政策，加強後備戰力與科技發展，強化全民防衛體系，讓國軍成為區域穩定的關鍵支柱。

（作者為淡江大學戰略事務研究所助理）

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