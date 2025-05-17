晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》清洗成性，戰力成疑─從何衛東落馬看中共軍隊的潰爛

2025/05/17 17:00

◎ 儀安

「反腐」之名，權鬥之實

何衛東從中共軍委副主席的位置黯然落馬，再次印證中共軍隊內部早已病入膏肓。這位曾被視為「習家軍」核心成員的將領，一路從戰區司令員晉升至軍委副主席，本應是習近平手中最可靠的棋子，卻終究難逃貪腐指控。當連最親信的「自己人」都不能倖免，外界不得不質疑習近平的識人能力與政權穩定性。更令人警覺的是，中共對貪腐的處置從來不只是法治問題，而是政治清算的工具。習近平打著反腐旗號，實際上是在透過一波又一波清洗，重塑軍隊忠誠結構，將潛在異己逐出體制。

中共軍委副主席何衛東（右）因涉嫌貪腐，已被免除職務，左為另一名中央軍委副主席張又俠。（法新社）中共軍委副主席何衛東（右）因涉嫌貪腐，已被免除職務，左為另一名中央軍委副主席張又俠。（法新社）

人事洗牌下的軍心漂泊

何衛東的倒台，讓軍中另一位副主席張又俠一躍成為唯一具實權的軍委副手。作為軍中資歷最深的元老，張又俠的地位不升反降，恰恰顯示出習近平在軍中布局的變化與不安。尤其張去年還曾與美國前國安顧問蘇利文會晤，外界不禁揣測，其背後的政治資源或許早已超出解放軍體系本身。在這種高層人事動盪不安的情況下，中層軍官更難預測未來、凝聚戰力。當軍心難以為繫，將領互相猜疑，不僅組織效率下滑，更可能讓整體軍事指揮與協同陷入混亂。

制度性腐敗的結構危機

中共軍隊的腐敗，不是偶發事件，而是制度性副產品。其政治委員制度與任人唯親的升遷機制，早已摧毀專業主義的根基。軍官升遷靠的是政治背景與派系站隊，而非軍事素養與實戰能力。習近平所謂「打造能打勝仗的軍隊」，恐怕不過是政治口號。事實上，當軍隊內部人事清洗頻繁、忠誠高於專業，每一名軍官都活在被鬥垮的陰影之中，誰還會把心思放在強化戰力之上？這種缺乏穩定與專業的軍隊，真能應對高強度的現代戰爭嗎？

中共軍隊的腐敗，不是偶發事件，而是制度性副產品，習近平所謂「打造能打勝仗的軍隊」，恐怕不過是政治口號。（路透）中共軍隊的腐敗，不是偶發事件，而是制度性副產品，習近平所謂「打造能打勝仗的軍隊」，恐怕不過是政治口號。（路透）

對台啟示：國軍的專業與穩定是最大優勢

中共軍隊表面現代化，實則內部混亂、黨務干政嚴重，這對台灣國軍而言，反而突顯出我軍制度的優勢。我國國防體系以專業為本，致力於現代化訓練、文武分際清楚，並重視聯合作戰與科技整合能力，這些都是中共難以企及之處。當解放軍深陷內鬥與信任崩潰，台灣應持續穩固國防政策，加強後備戰力與科技發展，強化全民防衛體系，讓國軍成為區域穩定的關鍵支柱。

（作者為淡江大學戰略事務研究所助理）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書