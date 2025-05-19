自由開講》「有人做就好」 教育現場的另類霸凌

◎ 陳啟濃

台北市一位擔任高年級導師的代理教師墜樓身亡，據判斷應該是自殺身亡，教育界傳出這樣的憾事，過去很少見，如果制度不改，相信這不會是最後一例。

這位老師二月才剛到職，就要擔任高年級的導師，壓力當然難以承受。因為高年級正值青春期，叛逆性高又會有情感問題。如果按照正常合理的安排，學校應該讓一位資深且熟悉該班學生特性的老師擔任導師，不僅老師比較能帶動學生，學生也可以更加適應老師的管教。

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為何會讓剛到校任教的菜鳥老師擔任高年級導師，應該是受到現今的教育制度影響，學校的行政執行力渙散所致。按現行規定老師有擔任導師的義務，除非學校都沒有正式老師，不然讓代理擔任導師，是一種工作上的霸凌。為何學校不敢要求正式老師來擔任導師，非要苛求剛到校不熟悉狀況的菜鳥老師接導師，難道這不是「有人做就好」的消極息事寧人的態度。

北市某國小擔任高年級導師的代理教師墜樓身亡事件，凸顯現今許多學校凡事「有人做就好」的消極處事態度，教育部應徹底檢討為何學校無法建立「擇優擔任」的環境。（資料照）

教育部從不檢討制度上為何造成現今學校凡事「有人做就好」的局面，為何學校沒有建立「擇優擔任」的環境。從行政職務開始，都期待有人做就好，因為制度上沒有確立可以「擇優擔任」的機制。再說學校存在事務少，待遇也沒有更少的現象，造成不求表現的狀況。資深教師會跟新進老師傳承，可以不要做就不要做，如果表現很認真，很多事會落到自己身上。

付出越多待遇應該要越高，能力越大應該承擔更多的責任，這些道理應該在學校中確立起來。問題還是在於制度，教育部該好好思考，建立一個權責相應的教育制度，同時也要思考如何建立制度，激勵有能力有經驗的資深老師，願意承擔更多的責任。

（作者為資深教育人員）

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