晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「有人做就好」 教育現場的另類霸凌

2025/05/19 13:00

◎ 陳啟濃

台北市一位擔任高年級導師的代理教師墜樓身亡，據判斷應該是自殺身亡，教育界傳出這樣的憾事，過去很少見，如果制度不改，相信這不會是最後一例。

這位老師二月才剛到職，就要擔任高年級的導師，壓力當然難以承受。因為高年級正值青春期，叛逆性高又會有情感問題。如果按照正常合理的安排，學校應該讓一位資深且熟悉該班學生特性的老師擔任導師，不僅老師比較能帶動學生，學生也可以更加適應老師的管教。

為何會讓剛到校任教的菜鳥老師擔任高年級導師，應該是受到現今的教育制度影響，學校的行政執行力渙散所致。按現行規定老師有擔任導師的義務，除非學校都沒有正式老師，不然讓代理擔任導師，是一種工作上的霸凌。為何學校不敢要求正式老師來擔任導師，非要苛求剛到校不熟悉狀況的菜鳥老師接導師，難道這不是「有人做就好」的消極息事寧人的態度。

北市某國小擔任高年級導師的代理教師墜樓身亡事件，凸顯現今許多學校凡事「有人做就好」的消極處事態度，教育部應徹底檢討為何學校無法建立「擇優擔任」的環境。（資料照）北市某國小擔任高年級導師的代理教師墜樓身亡事件，凸顯現今許多學校凡事「有人做就好」的消極處事態度，教育部應徹底檢討為何學校無法建立「擇優擔任」的環境。（資料照）

教育部從不檢討制度上為何造成現今學校凡事「有人做就好」的局面，為何學校沒有建立「擇優擔任」的環境。從行政職務開始，都期待有人做就好，因為制度上沒有確立可以「擇優擔任」的機制。再說學校存在事務少，待遇也沒有更少的現象，造成不求表現的狀況。資深教師會跟新進老師傳承，可以不要做就不要做，如果表現很認真，很多事會落到自己身上。

付出越多待遇應該要越高，能力越大應該承擔更多的責任，這些道理應該在學校中確立起來。問題還是在於制度，教育部該好好思考，建立一個權責相應的教育制度，同時也要思考如何建立制度，激勵有能力有經驗的資深老師，願意承擔更多的責任。

（作者為資深教育人員）

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995
張老師專線：1980

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書