名家分享》這不是問題，是警訊：從「大哉問」看台灣民主的脆弱與警覺

長年來，藍營許多政治人物在兩岸問題上採取「模糊戰略」：不說「統一」，也不敢說「台灣是主權獨立國家」；不反共，但裝作愛和平；不信民主價值，卻又借民主制度參政，試圖用民主的手段瓦解民主本身。這種語言上的閃躲，最後會腐蝕國民的集體認知。

◎ Gene Ng（黃貞祥）

一位國民黨立委拋出一句震撼人心的問題：「難道大陸不是一個民主國家嗎？」這句話並不複雜，也不隱晦，卻像驟雷劈中台灣民主社會的神經。語氣裡雖有不耐與反問的諷刺，但字裡行間更藏著一種令人膽寒的荒謬——在民主制度底下的國會殿堂，竟還有人對中國是不是民主國家感到困惑。

一位國民黨立委拋出一句震撼人心的問題：「難道大陸不是一個民主國家嗎？（資料照）

這不是天真的童言童語，也不是初學者的無知提問。這是一位立法者、民意代表，對於極權與民主最基本判準的公然模糊。這樣的話語，不是一個小錯，而是民主體制的警鈴大作。

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「大陸」不是國名，是話術，是矇混，是親中路線的語言起手式。台灣社會習慣把中國稱作「大陸」，早期是為了迴避主權爭議，後期則演變為一種政治表態。這個詞看似中性，實則不然。

「大陸」是個地理名詞，沒有國號，也沒有政體屬性。它不承認「中華人民共和國」，卻也不願清楚說出「中國」。它讓中國變得模糊，也讓專制政權藏在煙霧裡不被命名、不被審判。當你不敢正名對方，就等於承認了自己地位的低微與立場的搖擺。

這不是偶然。長年來，藍營許多政治人物在兩岸問題上採取「模糊戰略」：不說「統一」，也不敢說「台灣是主權獨立國家」；不反共，但裝作愛和平；不信民主價值，卻又借民主制度參政，試圖用民主的手段瓦解民主本身。這種語言上的閃躲，最後會腐蝕國民的集體認知。

簡言之：「大陸」一詞，若只是地理用語，無傷大雅；但當它成為一種政治遮羞布，那就是對極權的默許。

中國的「選舉」是道具，不是制度。中國的選舉，就像一場導演精密編排的戲劇。台上有選票，有掌聲，有畫面，有結果，但整場戲缺少最關鍵的元素：選擇的自由與落選的可能。

2023年，全國人大幾乎「全票」通過習近平「當選」中國國家主席後，那張唯一的反對票還被查出是「誤蓋」。（法新社檔案照）

2023年，全國人大2,593票中有2,592票投給習近平，那張唯一的反對票還被查出是「誤蓋」，事後相關人員遭到處分。這不是黑色幽默，而是白色恐怖。這樣的投票，不是民主的表現，而是服從的儀式。它讓人想起毛澤東時代的「萬歲萬歲萬萬歲」，只差沒在票上蓋上「永遠正確」。

習近平的三職合一——國家主席、軍委主席、總書記——是絕對集權的設計。他不是通過政黨競爭勝出，而是透過黨內鬥爭清洗對手、掌控媒體、重寫規則。所謂的「選舉」只是為專制披上一層合法性的外衣，讓外界難以戳破那層虛偽的面具。

一個沒有新聞自由、沒有政黨輪替、沒有司法獨立的政體，就算有選票、有代表、有國會，也無法稱為民主。民主不是有投票機制就行了，民主是一整套制度與價值的落實與內化。

人權與自由才是民主的骨幹，而中國一一踩線。你可以騙得了一時的觀察者，但騙不了那些曾在中國失去自由的人。

你可以控制媒體敘事，但關不住真實的聲音從牆後傳出。

中國不只對內打壓異見，更對外輸出審查。台灣人不能在中國自由說話，不能上YouTube、Facebook，甚至連微信都會被監控。所謂的社交自由，在中國是罪證；所謂的公開透明，是顛覆政權；所謂的人權，是敵對勢力的工具。

李明哲在中國受審情形。（資料照，取自直播）

李明哲案是血淋淋的例子。他只是在線上發表民主理念，便被中國以「顛覆國家政權罪」逮捕、關押、審判、失聯。整個過程黑箱作業，沒公開審判、沒家屬探視、沒律師協助。這不是個案，而是制度性暴力。

如果這樣的政權還能被稱為「民主」，那世界上就沒有專制可言了。

這不是無知，是操弄；不是提問，是測風向。有些人或許會說：「她只是不了解。」但身為立委，連最基本的民主定義都模糊不清，不是無知，而是失職。更可能的，是另有用意。

當「中國是不是民主國家」這種問題被拋進國會，其實不是為了尋找答案，而是製造模糊、轉移焦點、試探社會反應的煙霧彈。

這樣的「大哉問」根本不是中立提問，而是一種操作話術的策略——看似疑問，實則是替對岸漂白；表面辯論，實則引導輿論。真正可怕的不是問題本身，而是提問者的用心與背景。

我們要問的不是「她為什麼問這句話」，而是「誰希望她問這句話？」誰在背後放風、試圖塑造「中國其實也不差」的印象？又是誰打著民主的旗號，想瓦解民主的意志？

這不該是一個問題，而應是一個社會的最低共識。國際上早已不再討論「中國是不是民主國家」這種問題，因為答案早已塵埃落定。

台灣以94分名列全球自由國度前段班，在亞洲自由度排名第2，僅次日本；至於中國則以9分名列倒數，被視為「不自由」地區。（圖擷取自「Freedom House」官網）。

根據「自由之家」（Freedom House）2024年的報告，中國在政治權利與公民自由上總分僅9分（滿分100），位列「極不自由國家」。無國界記者組織將中國列為全球記者最不自由的國家之一；V-Dem民主指數更將其歸類為「封閉專制政體」。

這些評比並非政治操作，而是來自數千筆數據、數百名學者、跨國記者實地調查後的統計結論。它不是主觀價值，而是全球共識的體現。

台灣社會若連這樣的事實都無法共識，還要被帶風向、被語言操弄，那我們真正要擔心的，不是中國會不會打過來，而是我們會不會先自己把民主放棄了。

別再裝傻了，民主不該拿來鬧著玩。我們不該對這樣的發言只是嗤之以鼻，而應正面應對。因為它不是口誤，是態度；不是笑話，是預兆。

因為我們要知道誰是敵人、誰在裝傻、誰該覺醒的清楚社會。（取自貼文）

民主是什麼？是新聞可以批評政府，是法官能審判總統，是人民可以罷免立委，是弱勢能走上街頭，是異議者不會被消失。這些東西，在中國一樣都沒有。

如果我們今天連這樣簡單的事實都不敢說、不能說、不想說，那我們距離失去它，也就不遠了。

這句「大哉問」，真正該問的對象，是整個社會。

我們是不是太習慣了有人在民主裡裝睡？

我們是不是太寬容了那些模糊台灣主體的人？

我們是不是太輕忽了對抗極權的必要？

這一切，值得我們警醒。而不是當成茶餘飯後的笑料。

因為我們要的，不是「形式上的民主」；

而是，知道誰是敵人、誰在裝傻、誰該覺醒的清楚社會。

#黃無料說

（作者為清大生科系副教授）

本文經授權轉載自 Gene Ng 臉書





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